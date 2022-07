50 Jahre Dainese: Edles Fest mit schnellen Stargästen

Der Kult-Lederhersteller Dainese hat am Wochenende sein 50-Jahr-Jubiläum gefeiert und dafür weder Kosten noch Mühen gescheut. Unter anderen war MotoGP-Ass Joan Mir dabei.

Die italienische Leder-Marke Dainese hat das 50-jährige Bestehen gefeiert. Das Jubiläums-Fest fand in einem Palazzo in der Nähe von Florenz statt. Der Stammsitz befindet sich in Vicenza. Einer der Stargäste war Spaniens Suzuki-MotoGP-Ass Joan Mir – der Weltmeister von 2020, der 2023 zu Repsol-Honda wechseln wird.

Ebenfalls mit dabei war neben vielen anderen Renn-Stars Italiens Ski-Ass Sofia Goggia. Die Draufgängerin machte in den vergangenen Jahren mit ihrer verwegenen Fahrweise und Siegesserien im Abfahrts-Weltcup auf sich aufmerksam.

Die Marke Dainese übernahm in den vergangenen Jahren auch die Helmmarke AGV und die Stiefelmarke TCX.

Der Hersteller Dainese war über die gesamte Karriere Leder-Ausrüster von Valentino Rossi und Max Biaggi. In den 1970er-Jahren war Barry Sheene eine der Dainese-Ikonen, davor Giacomo Agostini, der bis heute als Markenbotschafter für die Firma tätig ist. Aktuell rüstet Dainese neben vielen MotoGP-Stars (von Mir über Miller, Pol Espargaró, Morbidelli, Marini, Bezzecchi bis zu Stefan Bradl) unter anderen auch Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu aus.

Das im Jahr 1972 von Lino Dainese gegründete Unternehmen ist inzwischen nicht mehr in der Hand der Familie Dainese. Lino ist mittlerweile 74 Jahre alt und hat keine Nachkommen. Die Dainese-Firmengruppe wurde im Frühjahr 2022 an den US-Fond Carlyle verkauft. Laut der Nachrichtenagentur Reuters zahlte die Carlyle Group 692 Mio. $ für die Übernahme, was 635 Mio. Euro entspricht.