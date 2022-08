BMW Z1 sorgt für Schnappatmung: So lobte der Spiegel

Kaum zu glauben: Im Herbst ist es schon wieder 35 Jahre her, dass BMW mit dem Z1 bei den Roadster-Fans für Schnappatmung sorgte. Unser Kolumnist hat an seine Präsentation so seine eigenen Erinnerungen.

Für jede Produktvorstellung wurde bei uns ein Kompendium in Form eines handlichen Heftchens entwickelt, in dem alles Wissenswerte zur jeweiligen Teststrecke enthalten war. Landkarte, Streckenverlauf, km-Angaben, Zwischenstopps, wichtige Telefonnummern.

Einfach alles, was den Testern die Fahrt erleichtern und helfen sollte, falls unterwegs mal was schief ginge. Wir nannten das Teil aus Gründen, die mir entfallen sind, Leporello. Natürlich gab es auch die wesentlichen technischen Daten, und irgendwann kam ich auf die Idee, das Ganze noch um einen netten kleinen Lesetext zu ergänzen.

In einem Fall erläuterte er mal das mehr oder weniger ausgefallene oder originelle Gastgeschenk (z. B. eine Stahlröhre, in die 100 Fünfmarkstücke passten, «die eiserne Sparsau» bei einem unserer ersten Diesel – BMW und Diesel, das war zu jener Zeit noch ein kritisches Thema). Ein anderes Mal ging es um das Auto selbst, wie in dem Fall, von dem ich hier erzählen will.

Der Roadster BMW Z1, 1987 mit großem Hallo und riesiger Resonanz auf der IAA in Frankfurt präsentiert, wurde in der Toskana, genauer in Punta Ala, der Weltpresse zum ersten Fahrtermin offeriert. Es war klar, ein begeisterndes Spielmobil.

Aber ein wenig bange war uns, wie würden die Medien bei aller Begeisterung über die Fahreigenschaften mit der Frage umgehen, wozu es ein solches Auto eigentlich wirklich braucht. Wie üblich hatten wir uns auch auf diese Frage argumentativ eingerichtet. Aber ich erlaubte mir die Dreistigkeit, in dem besagten Leporello noch «einen drauf zu setzen».

Wir sitzen nach der Pressekonferenz gemütlich bei köstlichem Essen und vorzüglichem Wein und ich sehe vom Nebentisch aus dem Augenwinkel, wie sich Entwicklungsvorstand Reitzle einen der ausgelegten Leporellos greift und anfängt zu blättern.

Schaut wie oft etwas kritisch drein, blättert, liest, bleibt irgendwo hängen, zögert einen Moment, stößt den neben ihm sitzenden Richard Gaul, meinen obersten Chef, an, fragt ihn was - jetzt wird mir wirklich etwas mulmig – und dann fangen beide herzhaft an zu lachen.

Reitzle hatte folgendes gelesen und gefragt, wem denn solcher Blödsinn eingefallen ist: «… kaum Kofferraum, keine Nutzfläche, … ob das Vehikel überhaupt zu irgendetwas Vernünftigem taugt, … und mit einem dicken Hund wird's richtig eng.» Dann prosteten beide mir zu.

Eine Woche später erschien eine ausgesprochen wohlwollende Besprechung des Z1 im SPIEGEL – ein an sich schon ungewöhnlicher Vorgang. Neben den «Features» des Autos wurden dem Leser auch die obigen Zitate aus dem Leporello mitgeliefert.

Noch ungewöhnlicher, dass der Spiegel so etwas tat. Und als Krönung das alles unter der Schlagzeile «Dicker Hund». PR-Herz, was willst Du mehr?