Intermot: Erstes Motorradmesse-Highlight 2022

Nicht nur schauen, sondern selbst an den Lenker greifen: An der Intermot kann auf verschiedenen Parcours getestet werden

Premieren, Innovationen, Sonderschauen und Parcours erwarten die Motorradfans vom 4. bis 9. Oktober 2022 an der Intermot in Köln.

Für die Motorrad- und Roller-Fans aus Europa und für den Fachhandel aus der ganzen Welt ist es das erste Messe-Highlight des Jahres: die Intermot, die internationale Motorrad-, Roller- und E-Bike Messe, vom 4. bis 9. Oktober 2022. Rund 500 Unternehmen und Marken aus rund 29 Ländern, darunter zahlreiche «Big Brands», präsentieren dem internationalen Fachhandel und der Biker-Gemeinde neue und aktuelle Modelle sowie Produktinnovationen.

Das Angebot der Intermot umfasst neben Motorrädern und Motorrollern auch die Bereiche Zubehör, Bekleidung, Teile, Heritage und Customizing, Reisen und Werkstattausrüstung. Die Intermot wird von der Koelnmesse GmbH durchgeführt, ideeller Träger der Veranstaltung ist der IVM, der Industrie-Verband Motorrad Deutschland.

In Köln am Start sind unter anderem die Marken Benelli, BMW, Energica, Honda, Horex, Kawasaki, KTM, MSA mit der Marke Voge, die Piaggio-Gruppe mit den Marken Aprilia, Moto Guzzi und Vespa, Suzuki, Triumph oder Zero Motorcycles. Angekündigt sind Weltpremieren und Innovationen, die im Rahmen der Intermot 2022 vorgestellt werden.

Die Intermot belegt auf dem Kölner Messegelände die Hallen 7, 8, 9 und das angrenzende Außengelände. Dabei sind die Big Brands auf alle Hallen verteilt, um einen kontinuierlichen Besucherfluss in alle Bereiche und Segmente zu gewährleisten.

Als Event-Messe bietet die Intermot den Besuchern neben den Ausstellerpräsentationen zusätzlich auch interessante Sonderschauen, Shows und viele andere Highlights rund um die Themen Motorrad und Roller. Hier können die Besucher selbst die neuen Modelle in den verschiedenen Probefahrparcours im direkt angrenzenden Außengelände testen.

Ob Neu- oder Wiedereinsteiger, versierter Motorrad- oder Rollerfahrer – für jeden Wunsch gibt es den richtigen Parcours: Rookies ab 15 Jahren können ihre ersten Runden auf dem 125-ccm-Parcours drehen, versierte Fahrer testen die neuen Modelle auf dem Big Bike-Parcours. Und im eParcours dreht sich alles um Elektromobilität – hier stehen Pedelecs, E-Roller, Scooter und Motorräder mit e-Antrieb zum Fahren bereit. Alle Parcours stehen natürlich unter fachkundiger Aufsicht und Anleitung.

Die besten 40 Stuntrider Europas kämpfen auf der Intermot vom 7. Oktober bis 9. Oktober 2022 um die European Street Freestyle Championship. Organisiert von der FIM Europe (Fédération Internationale de Motocyclisme), der obersten internationalen Motorradsport-Organisation, sind hier nur die absoluten Könner am Werk. Ein unfassbarer Stunt jagt den anderen – ein absolutes Publikums-Highlight!

Das Institut für Zweiradsicherheit (ifz) widmet sich dem Thema Sicherheit in atemberaubenden Action-Shows. Viermal täglich gibt es hier einen Mix aus Stunt, Action und Fahrdemonstration. Auf diese Weise werden wichtige Sicherheitsthemen so unterhaltsam und gleichzeitig einprägsam wie nie zuvor präsentiert.

In Halle 7 wird die große Custom-Sonderausstellung der Intermot präsentiert, organisiert von der Zeitschrift Custombike. Hier sieht man einzigartige Exponate, die liebevoll in Szene gesetzt werden. In verschiedenen Kategorien wie Halbstark (inkl. Mofas, Mokicks, Mopeds und Leichtkrafträder), Café Racer, Chopper, Bobber, Cruiser, Roadster, Dirt-Bikes, Race-Bikes, Factory Customs und Radical. Bei jeder Themeninsel gibt es eine fachkundige Beratung von ausgewiesenen Profis. Und zwischendurch kann man in der Custom-Lounge lässig mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Ein Paradies für alle Heritage und Custom Fans!

Die Sonderschau «Wrap my ride» in Halle 7 informiert über die professionelle Folierung von Bikes, Helmen, Gepäcktaschen und die Intermot zeigt live, was machbar ist. Ob ausgefallenes Design oder Schutzfolie gegen Steinschlag - Experten aus der Wrapping-Szene präsentieren anhand von Produktdemos, wie das gewünschte Design mit Hilfe von Selbstklebefolien und –filmen richtig auf die Oberflächen angebracht wird.

Und wer sich zwischendurch ein neues Tattoo stechen lassen oder seinen Bart in Form bringen will, der macht einen kurzen Abstecher ins Tattoo-Studio der den Barber-Shop in Halle 7.

Die Intermot Stage, die Bühne für den großen Auftritt, finden Motorradfans in der Halle 8. Hier kann man Profitalks mit den interessantesten Promis, Influencern und Experten aus der Bikerwelt live verfolgen. Dazu werden immer wieder außergewöhnliche Motorräder vorgestellt und Preisverleihungen durchgeführt. Eine bunte Mischung zum Zuhören, Entdecken und Staunen. Auch der Award, «Bike Woman of the Year», ausgelobt von der Fachzeitschrift Bike und Business, wird am 5. Oktober 2022 hier verliehen.

Die Special Show 125 ccm, realisiert von der Zeitschrift Motorrad, präsentiert die ganze Welt der 125 Kubik. Ob Cross/Supermoto, Straße/Naked, Roller/Scooter oder Specials inklusive Cafe Racer, Flattrack und Chopper. Und alle ausgestellten Modelle können beim 125 ccm Parcours in einer Probefahrt getestet werden, auch ohne Führerschein. Ab 15 Jahren kann man mitmachen, wenn man in Begleitung eines Erwachsenen ist. Schutzkleidung wird zur Verfügung gestellt.

Die Messetage vom 4. und 5. Oktober sind Besuchern aus der Motorradbranche vorbehalten, vom 6. bis 9. Oktober ist die Messe für das Publikum geöffnet. Das Tagesticket kostet 20 Euro, Jugendliche von 12 bis 17 Jahre zahlen nur 3.50 Euro.