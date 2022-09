Suzuki: Neue Mittelklasse-Modelle mit neuem Motor

21er Voderrad und Drahtspeichenräder an der Reise-Enduro

Suzuki erfand einst den Schnabel, deshalb darf er auch an diesem Prototyp nicht fehlen

Sparsam dimensionierte Verkleidung und TFT-Anzeige am SV-Prototyp

Endlich wieder einmal ein Lebenszeichen der Motorrad-Entwicklungsabteilung von Suzuki: Wir erwischten Prototypen mit Zweizylinder-Reihenmotoren im Fahrversuch.

Seit Jahren dominiert im Segment der preisgünstigen Mittelklasse-Bikes vor allem ein Motorenkonzept: Der Reihenzweizylinder. Dessen Vorteile, die relativ kompakte Bauform, das geringe Gewicht und die vergleichsweise gu¨nstigen Produktionskosten, liegen auf der Hand.

Die in dieser Klasse dominierenden Hersteller wie Yamaha, BMW, KTM und Kawasaki dominieren dieses Segment und auch bei Honda befinden mit den neuen Modellversionen von Hornet und Transalp neue Motorräder mit solchen Motoren in Entwicklung. Einer der wenigen Hersteller, die stattdessen noch an einem charaktervollen V2-Triebwerk festgehalten hat, ist Suzuki mit dem Naked Bike SV650 und der Reise-Enduro V-Strom 650.

Doch erste Fotos von zwei noch getarnten Prototypen deuten darauf hin, dass auch der Hersteller aus Hamamatsu ku¨nftig auf das bei der Konkurrenz schon bewa¨hrte Rezept setzt. Es handelt sich dabei offenbar um ein Naked-Bike und eine Reiseenduro. Beide Modelle scheinen ga¨nzlich neu entwickelt zu sein. Ein Schritt, den Suzuki in den letzten Jahren sonst eher gemieden hat.

Der Motor zeigt dabei keine Ähnlichkeiten mit bestehenden Triebwerken der Japaner, die Zylindergro¨sse deutet dabei auf einen Hubraum von etwa 800 ccm hin. Der Fotograf berichtet zudem vom kernigen Klang, der auf einen Hubzapfenversatz von 270 Grad hindeutet. Auch dieses Rezept ist bei der Konkurrenz von BMW, KTM und Yamaha im Einsatz und kommt bei der Kundschaft offenbar gut an.

Auch Rahmen und Fahrwerk sind ga¨nzlich neu entwickelt, ebenso wie das TFT-Cockpit. Das Design der Motorräder ist zwar durch umfassende Tarnung noch stark entstellt, deutet aber auf Elemente der aktuellen GSX-S1000 hin. Nahe liegt zudem, dass es, neben den hier gezeigten zwei Versionen, weitere Modelle geben du¨rfte und sich so eine ganze Modellfamilie bildet.

Welche das sein ko¨nnten ist zwar noch spekulativ. Hauptkonkurrent Yamaha verbaut seinen Mittelklasse-Twin in der MT-07, der R7, der Te´ne´re´ 700, der XSR700 und der Tracer 7, also in einem Naked Bike, einem Sportmotorrad, einer Reise-Enduro, einem Cafe Racer und einer Tourenmaschine. Dieses Konzept könnte die Entwickler bei Suzuki inspirieren.

Unter der Tarnung sind beide Modelle auf den Fotos offenbar schon seriennah, und so du¨rfte einer kurzfristigen Pra¨sentation, etwa an der Motorradmesse Mailand, nichts im Wege stehen. Ein Verkaufsstart spa¨testens im Fru¨hjahr 2023 ist dabei nahezu sicher.