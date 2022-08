Honda Transalp: Neuauflage mit 750 ccm geplant

Honda NC750X: So richtig ins Gelände will man damit nicht

Honda hat sich in Japan das Modellkürzel XL750 Transalp schützen lassen. Die Africa Twin bekommt also ein Mittelklasse-Modell zur Seite gestellt, mit Zweizylinder-Reihenmotor.

Vor wenigen Tagen hat sich Honda in Japan die Modellbezeichnung XL750 Transalp registriert. Damit bestätigt sich, als glaubwürdiges Gerücht schon länger kursierte: Honda schliesst die Lücke in seinem Modellprogramm der Reise-Enduros zwischen dem Spitzenmodell CRF1100L Africa Twin und der CB500X mit einem Mittelklasse-Modell und reaktiviert dafür die seit 10 Jahren nicht mehr verwendete Modellbezeichnung Transalp.

Die erste Transalp kam 1987 als XL600V auf den Markt, die letzte wurde als XL700V 2012 produziert. Das V im Modellcode steht für den Antrieb mit V2-Motoren. Nachdem Honda diese aufwändige Motorbauart schon am Spitzenmodell Africa aufgegeben hat, ist davon auszugehen, dass auch die neue Transalp mit einem Zweizylinder-Reihenmotor ausgestattet wird. Dieser ist einfacher aufgebaut und kostengünstiger zu produzieren.

Ein Modell mit 750 ccm, das man als Reise-Enduro bezeichnen könnte, hat Honda bereits im Programm: Die NC750X. Mit Gussrädern, vorne und hinten in 17 Zoll, Federwegen von 120 mm und einem Gewicht von 214 kg kann man diesem Motorrad beim besten Willen keine überragende Geländetauglichkeit attestieren.

Angesichts der Erfolges der Yamaha 700 Ténéré will Honda nun nachbessern mit einem geländetauglicheren Motorrad mit 21er Vorderrad und längeren Federwegen. Auf 2021 wurde der Motor der NC750X für Euro5 aktualisiert und legte dabei um 4 auf 59 PS bei 6750/min zu. Das reicht für eine auf dem Markt konkurrenzfähige Transalp nur knapp; die Ténéré hat 73 PS, die Aprilia Tuareg 660 80 PS. Der Motor der NC750X ist wahlweise auch mit dem Honda-eigenen Doppelkupplungsgetriebe DCT erhältlich, was als Verkaufsargument nur teilweise ziehen dürfte. Gerüchteweise ist auch von einem völlig neuen Motor zu lesen. Spätestens an der Motorradausstellung Mailand Anfangs November wissen wir wohl mehr.