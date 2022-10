Norton Commando 961 wird wieder gebaut

In den Augen von Classic-Enthusiasten muss das genau so sein

Vorerst nur für den Heimmarkt will Norton die Commado 961 neu auflegen. Ausländer können ihr Interesse anmelden. Auslieferung der ersten Motorräder ist ab Januar 2023 angekündigt.

Anhand der Bilder und der technischen Daten kann es den Anschein machen, dass die indische Norton-Besitzerfirma TVS die Norton Commando 961 unverändert so bauen, will, wie sie bis Ende 2019 unter dem vormaligen Norton-Eigner Stuart Garner gebaut wurden. Norton versichert jedoch, man habe die Commando tiefgreifend überarbeitet, um die heute verlangte Zuverlässigkeit zu erreichen.

Als Eckdaten für den luft-/oelgekühlten Zweizylindermotor gibt Norton 78 PS bei 7250/min und 81 Nm bei 6300 an. Das wären dann 2 PS und 8 Nm weniger als zuletzt während der Garner-Ära versprochen wurde.

Im um sieben Grad vorgeneigten Reihen-Zweizylinder werden die beiden Ventile pro Zylinder mit Stösselstangen betätigt. 88 mm Bohrung und 79 mm Hub ergeben 961 ccm. Zündung und Benzineinspritzung sind elektronisch gesteuert, irgendwelche Fahr- oder Motormodi gibt es nicht, als einzige elektronische Fahrhilfe ist obligatorisch ein ABS an Bord. Das Getriebe hat fünf Gänge.

Das Fahrwerk scheint unverändert aus der Gerner-Ära übernommen: Stahlrohrrahmen mit integriertem O eltank der Trocksumpfschmierung, 43er Öhlins-Gabel in USD-Bauweise, zwei Öhlins-Federbeine hinten, Gabel wie Federbeine einstellbar in Vorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung. Die Bremsen liefert Brembo, vorne sind radial montierte Vierkolben-Bremszangen und zwei 320er Scheiben verbaut. Die Speichenräder sind mit Reifen der Dimensionen 120/70-17 und 180/55-17 besohlt.

Die Norton Commando 961 wird es als SP mit klassischem Rohrlenker oder als CR (Café Racer) mit Stummellenker, beide Versionen sind in Schwarz oder Silber erhältlich. Gebaut wird die Norton Commando in der neuen Produktionsanlage von Norton/TVS in Solihull bei Birmingham/England. Vorerst soll die Commado 961 nur in England angeboten werden, Interessenten aus dem Rest der Welt können Norton schon mal die Kontaktdaten angeben.

Die neu aufgelegte Commando 961 kann derzeit nur in England angeboten werden, weil sie nicht nach Euro 5, sondern nach einem nur in England gültigen Verfahren namens Single Vehicle Approval zum Strassenverkehr zugelassen ist. Als Preise werden 16.499 £ (18.870 Euro) für die SP und 16.999 £ (19.442 Euro) für die CR genannt.

Da ist die Konkurrenz, auch aus dem eigenen Land, deutlich preisgünstiger: Eine Triumph Street Twin ist ab 9595 Euro zu haben, für das Spitzenmodell Thruxton werden 15.995 Euro aufgerufen. Will TVS die Norton Commando 961 in grösseren Stückzahlen absetzen, wird das ohne Homologation nach Euro 5 nicht möglich sein.