Ducati: Neuer Einzylindermotor mit 659 ccm

Bei der amerikanischen Bundesbehörde für Strassen- und Fahrzeugsicherheit hat Ducati ein neues Modell angemeldet. Anhand der Rahmennummer ein Motorrad mit 659 ccm Einzylindermotor.

Möglichst diskret hat Ducati am 22. September dieses Jahres bei der US-Behörde eine neue Motorisierung für 2023er Modelle registriert, was Dennis Chung, Redaktor beim amerikanischen Online-Magazin Motorcycle.com nicht entging.

An siebter Stelle der Rahmennummer ist bei den modernen Ducatis der verwendete Motor codiert. Vormals verwendete Ducati Buchstaben, doch mit dem Modelljahr 2023 kam man am Ende des Alphabets an und verwendet deshalb für vier Motoren die Ziffern 1 bis 4.

Zwei neue Versionen den V4 mit 1158 ccm wurden mit den Ziffern 1 und 4 codiert. Dabei könnte es sich in einem Fall um eine V4-Version für die kürzlich präsentierte Multistrada V4 Rally handeln, die im Enduromodus nurmehr 115 PS leistet. Bei der zweiten Version könnte man auf eine V4-Version spekulieren, die in einen Powercruiser im Stil des Diavel eingebaut wird.

Ziffer 3 codiert einen luftgekühlten V2 mit 803 ccm, mit hydraulischer Kupplung mit 8 Scheiben. An diesem Motor verbaut Ducati bislang Oelbad-Kupplungen mit 11 Scheiben. Will da Ducati eine Modellvariante mit Trockenkupplung bringen?

Am interessantesten ist Ziffer 2: 659 ccm, 1 Zylinder, 4 Ventile, Flüssigkeitskühlung, Sekundärluftsystem. Volltreffer!

Das weitere ist Spekulation. Denkbar sind grundsätzlich zwei Konzepte: Ein Sportmotorrad für den sportlichen Strassen- und Rennstreckeneinsatz, wie sie Ducati zuletzt unter der Bezeichnung Supermono von 1993 bis `97 baute. Die Supermono gab es damals nur für den Rennstreckeneinsatz, sie hatte keine Strassenzulassung. Der Motor mit 549 und später 572 ccm war vom V2 der 888er abgeleitet und kostete damals ab 45.000 D-Mark. Unwahrscheinlich, dass Ducati extra einen Motor entwickelt, um damit ein Motorrad zu bauen, dass sich nur in homöopatischen Stückzahlen verkaufen liesse.

Wahrscheinlicher ist, dass Ducati sein Modellportfolio in Richtung Supermoto/Enduro/Rally erweitert. Die Scrambler-Modelle der 60er und 70er Jahre waren ja für damalige Verhältnisse gut motorisierte Einzylinder-Maschinen. Gut möglich, dass Ducati diese Idee wieder aufnimmt und den aktuellen V2-Scramblern geländetauglichere, leichtere Modelle zur Seite stellt.

Derzeit präsentiert Ducati seine 2023er Modelle online in Livestreams. Die Streetfighter V4 Lamborghini war ein Sondermodell für die wohlhabende Klientel, die Monster SP und die Multistrada V4 Rally Versionen bestehender Modelle, die niemanden überraschten. Die restlichen Episoden heissen «This is Racing» (7. Oktober), «Push Forward» (20. Oktober), «Dare to be Bold» (28. Oktober) und «Next Gen Freedom» (7. November). Raten und spekulieren Sie selbst!