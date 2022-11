Die KTM 790 Duke ist zurück im Modellprogramm 2023

Neu in KTM GP Orange: RC125 und RC390

Die KTM 790 Duke wird in Europa wahlweise mit 48 oder 95 PS erhätlich sein

KTM 790 Duke: Rückkehr in die Mittelklasse-Palette nach zwei Jahren

Modell-Comeback: Auf 2023 bietet KTM die Ende 2020 aus dem Programm genommene 790 Duke wieder an, auf A2-konforme 48 PS gedosselt oder mit 95 PS. Der restlichen Duke-Palette gönnt KTM Design-Retuschen.

Auf 2023 sind die Supersport-Einsteigermodelle KTM RC125 und RC390 in der Farbvariante «KTM GP Orange» erhältlich, komplett mit schwarzem Endschalldämpfer. Alle KTM der RC-Modelle sind 2023 serienmäßig mit einem dunkel getönten Windschild ausgestattet.

Auch die Einstiegsmodelle 125 Duke und 390 Duke wie auch 890er Dukes werden in neuen Farbvarianten angeboten.

Highlight ist die Rückkehr der KTM 790 Duke, die das Lineup in der Mittelklasse neben der 890 Duke GP und der 890 Duke R nach unten abrundet. Die Mittelklasse-Modelle von KTM werden bekanntlich seit 2020 bei CF Moto in China gebaut. CF Moto seinerseits bietet seit diesem Jahr die 800MT an, eine Reise-Enduro, angetrieben vom 790er KTM-Motor. Nun wird die 790 Duke wieder aufgelegt, für Europa homologiert nach Euro 5 und wahlweise mit 48 oder 95 PS. Diese Drosselung von 105 auf 95 PS ist der Regel geschuldet, nach der das Basismotorrad für eine A2-Maschine maximal 95 PS leisten darf.