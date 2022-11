Suzuki: Reise-Enduro mit neuem Zweizylindermotor

An der Motorradmesse Mailand erfreut Suzuki nicht nur mit dem neuen Roadster GSX-8S, sonder auch mit der neuen V-Strom 800DE, angetrieben vom gleichem Motor mit 800 ccm Hubraum.

Während die Präsentation der Honda XL750 Transalp zu erwarten war, überrascht Suzuki, indem sie neben dem Mittelklasse-Roadster GSX-8S auch noch die neue Reise-Enduro V-Strom 800DE mit dem gleichen, neu konstruierten Zweizylinder-Reihenmotor herzeigen.

Lauwarme Kompromisse in Form von Gussfelgen und mickrigen Federwegen sind auch an Reise-Enduros der Mittelklasse nicht mehr anzuraten. So rollt die 800er V-Strom auf Drahtspeichenrädern mit 21 und 17 Zoll Durchmesser. Verwendet wird die gleiche Rahmenkonstruktion wie am Strassenmotorrad GSX-8S, ein unten offener Stahlrahmen mit angeschraubtem Rahmenheck. Durch eine längere Schwinge und längere Federwege wächst der Radstand von 1465 auf 1570 mm, der Lenkkopf steht flacher, 62 statt 65 Grad.

Die in Vorspannung und Zugstufendämpfung einstellbare Showa-USD-Gabel mit geschlossener Dämpferpatrone erlaubt 220 mm Federweg, ebenso das Zentralfederbein mit einstellbarer Vorspannung, Zug- und Druckstufe.

Der Reihen-Zweizylinder von Suzuki hat bei 84 mm Bohrung und 70 mm Hub 776 ccm Hubraum. Flüssigkeitskühlung, zwei obenliegende Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder und 270° Kurbelwellenkröpfung sind die heute üblichen Eckdaten eines modernen Motors. Suzuki publiziert als Leistungsdaten 84 PS bei 8500/min, kurioserweise 1 PS mehr als bei der GSX-8S. Das Drehmomentmaximum von 78 Nm liegt bei 6800/min an, woraus man einen Motor mit fülliger Drehmomentkurve bereits bei mittlerer Drehzahl folgern könnte. Gleich zwei Ausgleichswellen sollen die Vibrationen mildern. Das Getriebe hat sechs Gänge, die Kupplung eine Servo- und Antihopping-Funktion.

Wie bei der GSX-8S stehen drei Fahrmodi stehen zur Wahl. Die Traktionskontrolle bietet eine Stufe mehr, den Gravel-Modus, der für Fahrten im Gelände einen gewissen Betrag an Hinterrad-Schlupf zulässt. Wer seine Slides lieber selber regeln will, kann die Traktionskontrolle auch ausschalten. Dazu gibt es zwei ABS-Modes, einer für den Einsatz auf der Strasse, der zweite fürs Gelände. Zusätzlich kann das ABS am Hinterrad deaktiviert werden. Gebremst wird im Voderrad mit zwei 310er Scheiben und zwei Doppelkolbenzangen.

Mit 230 kg vollgetankt ist die Suzuki V-Strom 800DE zumindest auf dem Papier kein Leichtgewicht. Über verschiedene Sitzbänke lässt sich die Sitzhöhe zwischen 815 und 885 mm an die Fahrergrösse anpassen. Die Suzuki V-Strom 800DE gibt es ab Frühsommer 2023 in Gelb, Grau und Schwarz, der Preis steht noch nicht fest.