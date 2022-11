Pierer Mobility AG: CFMOTO-Vertrieb für fünf Länder

Die CFMOTO-Bikes werden in 5 Ländern in Europa verkauft

Die PIERER Mobility AG übernimmt den Vertrieb von CFMOTO Motorrädern in fünf europäischen Märkten.

Die PIERER Mobility AG kümmert sich künftig um den Aufbau eines Händlernetzwerks im europäischen Raum für die sportlichen Straßenmotorräder des langjährigen PIERER Mobility Joint-Venture-Partners CFMOTO. Dazu wird eine neue Vertriebsorganisation mit der verlässlichen Qualität von PIERER Mobility gegründet. Elf Modelle werden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und sowie Großbritannien erhältlich sein – ab 1. Januar 2023.

Die österreichische Unternehmensgruppe baut dabei auf ihre exzellente Vertriebsorganisation in diesen Märkten. Das dabei neu entstehende Händlernetzwerk profitiert vor allem von der Stärke des Konzerns. Hinter Vertrieb, Logistik, Marketing und Kundendienst sowie der Ersatzteilversorgung steht die Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität von PIERER Mobility.

«Zwischen der PIERER Mobility und CFMOTO besteht eine beinahe zehnjährige Partnerschaft. CFMOTO ist unser Produktions- und Vertriebspartner für KTM Motorräder in China, der dafür in den letzten Jahren seine Kapazitäten und Lieferketten erweitert hat», so Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der PIERER Mobility. «Dass wir im Umkehrschluss den Vertrieb von CFMOTO Motorrädern in ausgewählten europäischen Märkten in einem ersten Schritt übernehmen und ausbauen, ist eine logische Weiterentwicklung unserer Kooperation.»

Website: CFMOTO Motorcycles