Dainese Expedition Masters: Patagoinen, Himalaya, USA

Dainese stellt nicht nur Bekleidung her, sondern veranstaltet 2023 auch drei besondere Motorrad-Traumreisen. Motorräder und Bekleidung (von Dainese, klar) sind im Tourpreis inbegriffen.

Vom 18. bis 25. März 2023 geht es von Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, 1600 km hinauf nach El Calafate, über Argentinien nach Chile, durch die patagonische Steppe und unendlich weite Prärien, vorbei an blauen Seen, zu faszinierenden Orten wie den Torres del Paine und dem Perito-Moreno-Gletscher. Eine unvergessliche Tour für Abenteuerlustige, die an einem der abgelegensten Orte der Welt beginnt.

Gefahren wird mit Ducati DesertX, im von Dainese gestellten Outfit. Im Reisepreis von 7390 Euro (Beifahrer 6390 Euro) ebenso inbegriffen sind sieben Übernachtungen in 4-Sterne-Hotels und der Gepäcktransport mit Begleitfahrzeug, nicht aber die Flüge für An- und Abreise.

Vom 24. Juni bis 4. Juli 2023 findet das nächste Abenteuer statt, diesmal zwischen den höchsten Pässen des Himalaya. Während elf Tagen und 1200 km führt die Reiseroute über die imposantesten Pässe des Himalaya, hoch auf mehr als 5000 Meter über Meer. Unterwegs werden alte buddhistische Klöster besichtigt. Gefahren wird stilecht mit Royal Enfield Himalayan 400, bekleidet mit dem Dainese-Anzug Hekla Absoluteshell.

Im Tourpreis von 7790 Euro (Beifahrer 6790 Euro) sind neben der Motorradausrüstung und Motorradmiete zwei Inlandflüge von und zurück nach New Dehli, zehn Übernachtungen, Verpflegung und der Gepäcktransport mit einem Begleitfahrzeug inkludiert.

Vom 29. September bis zum 9. Oktober 2023 bietet Dainese Expedition Masters eine 11-tägige Rundreise ab Las Vegas 2500 km entlang der beeindruckendsten Straßen von Arizona, Nevada und Utah, durch das Death Valley und das Monument Valley an.

In passender Motorradausrüstung von Dainese, AGV und TCX kann wahlweise mit BMW R1250GS oder Ducati Multistrada V4S gefahren werden. Der Preis dieser Reise mit zehn Hotelübernachtungen und Begleitfahrzeug steht noch nicht fest.

Da die Plätze limitiert sind, ist eine rechtzeigige Anmeldung für diese Traumreisen anzuraten. Für alle Reisen ist Offroad-Erfahrung erforderlich.