Reise-Enduro Moto Morini X-Cape 1200: Erste Fotos

Dass Morini nach der X-Cape mit 650 ccm eine ähnlich gestrickte Reise-Enduro mit dem firmeneigenen 1200er V2 bauen könnte, ist naheliegend. Nun gibt es erste offizielle Fotos davon.

Details zur X-Cape mit 1200 ccm rückt Morini keine raus, doch soll das Design schon weitgehend dem späteren Serienmotorrad entsprechen. Das Vorderrad misst 19 Zoll, die Schlauchlos-Drahtspeichenräder sind mit grobstolligen Pirelli Scorpion Rally STR bereift.

Die USD-Gabel hat nahezu 300 mm Federweg. Die Auspuffanlage samt Vorschalldämpfer befindet sich unter dem Motor, geschützt durch einen Protektor aus Aluminium und Kunststoff.

Der V2-Motor ist aus der nicht mehr produzierten Morini Corsaro ZZ bekannt. Der Motor mit dem unüblichen Zylinderwinkel von 87°, einteiligem Tunnelgehäuse mit integrierten Zylindern und Kassettengetriebe hatte in der letzten Version, homologiert nach Euro 4, 139 PS bei 8500/min und 125 Nm bei 6750/min. Auffallend an diesem Motor mit aufwändiger Ventilsteuerung über insgesamt vier obenliegende Nockenwellen ist auch die extrem kurzhubige Auslegung mit Bohrung x Hub von 107 x 66 mm, was 1187 ccm ergibt.