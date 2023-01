Meilenstein für Pierer Mobility: 1 Million KTM-Bikes

KTM baut seit 2011 Motorräder mit maximal 390 ccm in Indien

2007 haben KTM und der indische Konzern Bajaj eine strategische Partnerschaft vereinbart. Jetzt ist in Pune die einmillionste KTM vom Band gerollt.

Beim indischen Konzern Bajaj in Pune, strategischer Partner und Großaktionär der Pierer Mobility AG, sind bereits 1.000.000 KTM-Motorräder hergestellt worden. Damit wurde ein signifikanter Meilenstein in der Firmengeschichte erreicht. Das einmillionste Motorrad – eine KTM Adenture 390 – ist in Pune

Im Chakan-Werk von Bajaj vom Band gerollt.

Die Bajaj Auto Limited entwickelt und erzeugt seit 2011 für den weltweiten Vertrieb gemeinsam mit KTM Motorräder von 125 ccm bis 390 ccm, dazu Husqvarna-Modelle von 125 ccm bis 401 ccm.

Zu diesem historischen Anlass trafen sich jetzt Stefan Pierer, CEO Pierer Mobility AG, und Rajiv Bajaj, Managing Director & CEO der Bajaj Auto Limited, in der Chakan-Fabrik. «Manufacturing gehört traditionellerwiese zu einer unserer Stärken und die Fertigung des einmillionsten KTM-Motorrads bei uns ist der Beweis dafür», erklärte Rajiv Bajaj. «Als wir unsere Partnerschaft 2007 besiegelt haben, haben wir uns das Tiel gesetzt, als strategischer Partner Innovationen zu entwickeln, um die Marke KTM auf der ganzen Welt bekannt zu machen, Die erste Million ist erreicht worden. Aber es werden noch viele mehr werden», fügte Rajiv Bajaj hinzu.