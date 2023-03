Dirt-Mania-Training mit Manuel Lettenbichler (KTM)

Der Schweizer Schmierstoff-Supplier Motorex bietet für interessierte Hobby-Enduristen ein privates Training mit dem deutschen Enduro-Superstar und Red Bull-KTM-Werksfahrer Manuel Lettenbichler an..

Die neue Hard Enduro-Weltcup-Saison startet mit dem Event Mitte Mai in Serbien. Mit dabei ist auch wieder Titelverteidiger und Red Bull-KTM-Ass Manuel Lettenbichler. Der 24-jährige Bayer bietet in Kooperation mit Teamsponsor Motorex Hobby-Fahrern davor noch eine einmalige Gelegenheit zu einer privaten Trainingssession.

Der Termin für das sogenannte «Motorex Dirt Mania»-Training ist der 15./16. April in Reisersberg. «Wenn ihr Bock habt auf ein cooles Training mit vielen unterschiedlichen Athleten, dann meldet euch einfach an», lässt Letti verlauten.

Das Trainingscamp mit Lettenbichler ist von der Teilnehmerzahl her streng limitiert. Es heißt somit also, bei der Anmeldung schnell zu sein. Der Preis für das Training beträgt für einen Tag 169 Euro, das Paket für beide Tage kostet 299 Euro.

Lettenbichler ist bereits gut in die neue Saison gestartet und hat in Frankreich einen Extrem-Enduro-Event für sich entscheiden können. Im Jahr 2022 gewann er die FIM Hard Enduro-WM; dabei siegte er auch beim Erzberg Rodeo. In der Saison 2019 errang Lettenbichler den Gesamtsieg bei der World Enduro Super Series (WESS).

Der Bayer ist der Sohn von Andreas Lettenbichler, der selbst zahlreiche Triumphe im deutschsprachigen Raum gefeiert hat und unter anderem erfolgreich bei Hill-Climbings teilnahm.