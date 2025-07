Nico Hülkenberg: Verblüffende Worte von Carlos Sainz

​Mit 37 Jahren und im 239. Grand Prix hat Nico Hülkenberg endlich, endlich seinen ersten Formel-1-Podestplatz eingefahren: Dritter im Silverstone-GP. Seinen Ex-Teamkollegen Carlos Sainz wundert das kein bisschen.

Was lange währt, wird endlich gut: Erster Formel-1-Podestplatz für den Deutschen Nico Hülkenberg, als Dritter beim Traditions-GP von Grossbritannien in Silverstone. Lange hat der Emmericher auf diesen Moment warten müssen, und im Fahrerlager gab es niemanden, der ihm diesen Triumph nicht gegönnt hätte.

Hülkenberg kam 2010 als Fahrer in die Formel 1, der in den Nachwuchsklassen alles abgeräumt hatte: Meister der deutschen Formel BMW 2005, Meister der A1GP 2007, Formel-3-Euroserien-Gewinnter 2008, Meister der GP2 (heute Formel 2) 2009.

Aber in der Formel 1 wollte es mit dem Erfolg einfach nicht klappen, oft wegen der Technik oder unbedachter Gegner, bisweilen auch wegen Fehlern von Nico.

Und nun das: Rang 3 in Silverstone, nach einem chaotischen Grand Prix, in dem Hülkenberg seine ganze Erfahrung und Ruhe in die Waagschale legen konnte. Und dieses Mal war auch das Glück an seiner Seite.



Williams-Fahrer Carlos Sainz freut sich mit Hülkenberg. Der Spanier ist bei Renault an der Seite von Nico gefahren, das war in den Jahren 2017 bis 2019. Der Madrilene konnte Hülki aus der Nähe beobachten, weiss genau, wie der Deutsche tickt und wundert sich keinen Moment über den Erfolg Nicos von England.



Sainz sagt: «Die Leute haben im Laufe der Jahre von diesem Fluch gesprochen und davon gefaselt, dass das nie etwas werden würde mit Nico auf einem Formel-1-Siegerpodest.»



«Aber der mangelnde Podestplatz hat für mich nie eine Rolle gespielt – denn Nico ist für mich seit vielen Jahren einer der fünf besten Piloten im Feld, und das war er auch vor seinem Podestplatz.»



«Nico ist ein herausragendes Talent, und wer sich im Detail seine Einsätze ansieht, der kann leicht erkennen, wie fabelhaft er das Rennhandwerk beherrscht. Ich freue mich sehr für ihn.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19