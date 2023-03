Für Zürich Ost und West: Ducati in Volketswil/CH

Neu in Volketswil im Kanton Zürich: Ducati-Niederlassung

Die Schweizer Noviv Mobility AG wird Partner von Ducati und eröffnete heute in der Hölzliwisenstrasse in Volketswil bei Zürich einen Ducati Handelsbetrieb.

Am heutigen 1. März 2023 eröffnete die Noviv Mobility AG an der Hölzliwisenstrasse in Volketswil einen Ducati-Handelsbetrieb mit Verkauf und Service und verstärkte damit die Präsenz der traditionsreichen italienischen Motorradmarke im Norden und Osten der Stadt Zürich.

Das im Juli 2022 von der Schweizer AMAG-Gruppe (sie importiert alle Automarken der VW Group in die Schweiz) gegründete Unternehmen Noviv Mobility AG erweitert ab 1. März 2023 mit der Eröffnung der Ducati Exklusiv-Markenvertretung in Volketswil ihr Mobilitätsangebot um die Motorradsparte.

Für die AMAG-Gruppe sind motorisierte Zweiräder kein Novum, auch wenn diese Geschäftstätigkeit weit zurückliegt. Denn bereits von 1949 bis 1953 baute die AMAG in Schinznach-Bad Motorräder der Marke ami-Roller. Kleine Roller, die im Segment der ersten Vespa-Modelle angeboten wurden.

Jetzt bietet die zur AMAG gehörende Noviv Mobility AG wieder Motorräder an. Am Standort der AMAG Volketswil wird das Angebot neben Audi-Gebrauchtfahrzeugen und Audi Service um die italienische Motorradmarke Ducati erweitert. Für das Marktgebiet Zürich Nord und Ost entstand eine neue exklusive Ducati- Markenvertretung unter dem Dach der AMAG, betrieben von der Noviv Mobility AG.

Die im Sommer 2022 gegründete Noviv Mobility AG ist bereits exklusive Vertriebspartnerin für Microlino, Betriebs- und Verkaufspartner des Schweizer Start Up Loxo (einem autonom fahrenden Lastenfahrzeug) und Partnerin von Lucid Motors, einem auf Elektroautos spezialisierten US-amerikanischen Automobil-unternehmen, im Bereich Karosserie und Lack.

Die Erweiterung im Zweiradbereich mit der Marke Ducati wird in Zukunft auch in den Elektrifizierungs-Fokus der Noviv Mobility AG einzahlen: Bereits 2023 stellt Ducati als offizieller Lieferant die Motorräder für den FIM Enel MotoE Weltmeisterschaft, der Elektroserie im Rahmen der MotoGP-Weltmeisterschaft. Für Ducati sind es die ersten Rennmaschinen mit vollelektrischem Antrieb. Das MotoE-Projekt stellt für Ducati auch einen entscheidenden Schritt dar, um das Know-How für elektrifizierte Strassenmotorräder zu entwickeln.

Eine spannende technologische Herausforderung, um die Zukunft der Elektromobilität auf zwei Rädern neu zu definieren und zur Reduzierung der CO2-Emissionen beizutragen.

Thierry Juilland, Geschäftsführer Noviv Mobility AG, über Ducati: «Ducati ist bereits seit 2012 Teil des VW-Konzerns, gehört zu den bekanntesten Motorradmarken weltweit und gewann 2020, 2021 und 2022 die Konstrukteurswertung der MotoGP-Weltmeisterschaft. Motorräder wie die Multistrada, die Monster oder die Panigale sorgen dafür, dass Ducati heute Kultstatus geniesst. Die Entwicklung der Elektro-Rennmaschinen wird die Zukunft der Elektromobilität auf zwei Rädern neu definieren. Ich freue mich, dass wir Ducati als Partner von Noviv begrüssen dürfen.»

Antonio Marchese, Managing Director Ducati (Schweiz) AG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der AMAG Gruppe: «Ducati steht für wegweisendes Design, Innovation, Stil und Spitzentechnologie – gepaart mit grosser Tradition. Der Brand repräsentiert 'Made in Italy' und den italienischen Lifestyle par excellence. Ducati als Unternehmen der Audi Group begrüsst die Entscheidung der AMAG-Gruppe, in den Motorradmarkt einzusteigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Mit der Noviv Mobility AG wird den passionierten Kunden am Standort Volketswil ein Premium-Kundenerlebnis angeboten. Die Ducatisti dürfen sich auf hohe Professionalität, qualifizierte Ducati-Spezialisten und ein umfassendes Dienstleistungsangebot freuen.»

Die offizielle Eröffnung findet am Wochenende vom Wochenende 1./2. April im neuen Ducati-Handelsbetrieb mit Verkauf und Service an der Hölzliwisenstrasse in Volketswil statt.