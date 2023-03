Der Superbike-Palast öffnet im März 2023

In Gifhorn macht am 28. März das Classic Superbikes Motorrad Museum offiziell für die Öffentlichkeit die Tore auf. Eigentümer Horst Edler verwirklich lang gehegten Traum. Unterstützung durch Kompetenz-Team.

«Mit Stolz können möchten wir die Eröffnung des neuen Classic Superbikes Motorrad Museums im Gifhorner Glockenpalast am 28. März bekanntgeben», schreiben aktuell die Macher der Ausstellung. «Dieses monumentale Gebäude in Verbindung mit klassischen Motorrädern ist einzigartig, weltweit. Wir freuen uns, dass wir dieses Museum in Deutschland verwirklichen konnten.»

Wer steckt dahinter?

Der gebürtige Gifhorner Horst Edler, Gründer und Inhaber von Team Metisse – Motorradzubehör, ist Initiator und Betreiber des Classic Superbikes Motorrad Museums. Sein Wissen schöpft Horst Edler aus über vier Jahrzehnten Arbeit mit klassischen Motorrädern. Hierbei hat er sich nicht wie viele andere Spezialisten auf eine Marke konzentriert, sondern beschäftigt sich modellunabhängig mit vielen Motorrädern aus den 1970er bis hin zu den frühen 2000er Jahren. Diese breitgefächerten Kenntnisse gibt er gern an andere Motorradfahrer und -sammler weiter.

Die Hintergründe

Horst Edler betrieb 2019 bis 2020 sein erstes Classic Superbikes Museum in Braunschweig. Es diente als Testobjekt, um zu sehen, ob und wie sein Konzept bei Besuchern ankommt. Da die Resonanz überwältigend positiv war, wurde ein größerer Standort gesucht und mit dem Glockenpalast in seiner Heimatstadt Gifhorn auch gefunden. Trotz weltweiter Krisen, verursacht durch die Corona Pandemie sowie dem russischen Angriffskrieg, wurde seit Oktober 2020 konsequent an der Planung und Umsetzung eines neuen Museums gearbeitet.

Wo gibt’s was zu sehen?

Im Stil eines mittelalterlichen Klosters mit integrierter Glockengießerei hat der Gifhorner Horst Wrobel, der auch das angrenzende internationale Mühlenmuseum erschuf, den Glockenpalast geplant und in 14-jähriger Bauzeit entstehen lassen (1996 - 2010). Die Grundsteinlegung und die Einweihung erfolgten durch Wrobels Freunde, dem Reformer-Präsidenten Michail Gorbatschow und seiner Frau Raisa.



Die Raumfläche dieses imposanten, einmaligen Gebäudes beträgt 3.400 qm.

Die Außenmaße betragen 60 x 60 Meter (Länge x Breite). Hier sollten Kunsthandwerker mit ihren Ateliers einziehen und ihre Künste und Produkte anbieten. Ganz oben auf dem Gebäude thront der Heilige Joseph als Schutzpatron der Handwerker und Künstler.

Weiterhin gab es eine Dauerausstellung über die Nobelpreisträger, davon zeugt noch heute die überlebensgroße Figur Albert Schweitzers vor dem Glockenpalast.



Ein weiteres bedeutendes Element ist die 200 Meter lange Allee die vom Glockenpalast zum Einheitsdenkmal ‚Europäische Freiheitsglocke‘ führt. Am 1. Januar 2022 erwarb die Stadt Gifhorn den Glockenpalast sowie das angrenzende internationale Mühlenmuseum. Um für beide Objekte neue Betreiber zu finden, wurden sie 2022 öffentlich ausgeschrieben.

Unter den zahlreichen Bewerbern für den Glockenpalast hatte Horst Edler mit dem Classic Superbikes Motorrad Museum das beste Konzept vorzuweisen und erhielt von der Stadt Gifhorn den Zuschlag. Für den Betrieb des Museums gründete Horst Edler im November 2022 die Motorradmuseum Gifhorn GmbH.

Was wird ausgestellt?

Horst Edlers umfangreiche Sammlung umfasst etwa einhundert Straßen- und Rennmotorrädern aus der Zeit von 1970 bis Anfang der 2000er Jahre. Dazu werden auch ein paar Leihgaben von befreundeten Sammlern gezeigt. Die Highlights sind vielfältig:



Mondial Piega, Martini Yamaha XS 1100, Bimota DB1 und Santamonica, Honda CB 900 F Bol D'Or, Suzuki GSX 1100 ET, einige GSX-R 750 Urmodelle, Kawasaki Z 1000 oder eine Reihe 27 PS Motorräder wie die Yamaha XS 360. Viele der ausgestellten Motorräder wurden von Horst Edler sorgfältig restauriert. Nicht zu vergessen die Suzuki GS 550 von Peter Maffay aus dem Jahre 1978, dem ein eigenes Studio im Palast gewidmet ist.



Außerdem werden Exponate aus den Bereichen Motorradtechnik und -bekleidung gezeigt, wie beispielsweise der erste Fackelmann Fahreranzug. Als erstes großes Event findet hier am Samstag, 24.Juni, die Gifhorner Oldtimermeile für den Motorradbereich statt. Für Veranstaltungen im Innenbereich gibt es einen Veranstaltungssaal für 120 Personen sowie einen VIP-Bereich für Empfänge bis 60 Personen. Selbstverständlich ist der gesamte Komplex auch für Veranstaltungen der Motorradindustrie sowie Treffen von Oldtimer- und Classic Clubs geeignet.

Das Team

«Unser Museum ist auch Anlaufstelle für Personen die Hilfestellung und Beratung rund um das Thema Klassische Motorräder benötigen», erklären die Verantwortlichen. «Hierzu haben wir aus unserem Netzwerk ein hochkompetentes Team aus bekannten Persönlichkeiten gebildet, in deren Adern reines Benzin fließt. Das Team findet sich zu planmäßigen Terminen im Museum ein, um Besucher zu beraten und bei ihren Problemen behilflich zu sein. Die erste Veranstaltung ist am 21. April und für angemeldete Teilnehmer kostenlos.»



Am Start sind Dietmar Fette, Inhaber von Fette Mechanik, weit über die Region hinaus als Experte für alle Problemlösungen rund um das Motorrad bekannt. Zu seinen Kunden zählen neben Klassik-Liebhabern und -Sammlern auch Motorrad Weltmeister, Europameister und Deutsche Meister. Frank Schüller. Als Rennfahrer war er bei vielen nationalen und internationalen Rennen erfolgreich und Deutscher Motorradmeister 1996 in der Klasse Battle Of The Twins. Ralph Bohnhorst, fünffacher Deutscher und einmaliger Europa-Meister und Inhaber des Geschwindigkeitsweltrekordes für Motorradgespanne / Seitenwagen, aufgestellt auf dem Salzsee in Bonneville / USA. Ausserdem ist Bohnhorst Geschäftsführer der Motorsportarena Oschersleben sowie Steward bei der MotoGP. Thomas Kuttruf. 1996 und 1997 errang er zwei deutsche Meistertitel und war von 2005 – 2020 PR Manager von KTM. Er erwarb in diesen 15 Jahren umfangreiches Wissen über das Thema OffRoad und war.

Die Fakten

Öffnungszeiten 2023: 28. März - 29. Oktober

Montags Ruhetag (Geöffnet an allen Feiertagen)

Dienstag - Sonntag 10:00 - 17:00 Uhr.

etzter Einlaß 15:30 Uhr - Das Museum muß bis 17 Uhr verlassen werden.



Tickets: Das Museum arbeitet bargeldlos (Tickets und Museumsshop).

Zahlung des Eintritts ausschließlich per EC-Karte, Kreditkarte, Handypay, etc. direkt beim Einlass ins Museum. Keine Barzahlung möglich.



Eintrittspreise: Wir haben den Ticketpreis so günstig wie möglich kalkuliert, der Einheitspreis gilt für Einzelbesucher ebenso wie für Gruppen pro Person.

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren zahlen 14,90 Euro, Kinder bis 15 Jahre in Begleitung eines Elternteiles haben freien Eintritt



Rundgang: Der Glockenpalast besitzt keine Fahrstühle. Der Rundgang ist in 15 Sektionen (Runden) aufgeteilt und sollte unbedingt chronologisch begangen werden, also Runde 1, 2, 3, etc. Er geht über alle drei Etagen, welche durch die Treppenhäuser A, B und C erreicht werden. Hierfür sind zwischen 1,5 und 3 Stunden einzuplanen.



Anfahrt: Classic Superbikes Motorrad Museum, Bromer Straße 2 A, 38518 Gifhorn

Deutschland, Web: www.classic-superbikes.com, Mail: info@classic-superbikes.com