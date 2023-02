Honda XL750 Transalp: Günstig, aber kein Preisschock

Für die Lackierung, die an die Ur-Transalp erinnert, sind 300 Euro Aufpreis fällig

Die neue Honda XL750 Transalp ist ein attraktives, preisgünstiges Motorrad, aber der ganze grosse Preisschocker wie durch das Schwestermodell CB750 Hornet bleibt der Konkurrenz diesmal erspart.

Nach Wochen des Abwartens hat Honda Deutschland den Preis der XL750 Transalp bekannt gegeben: 10.890 Euro. Damit ist die Honda, gemessen an Leistung und Gewicht, im Vergleich zur Konkurrenz ein preisgünstiges attraktives Angebot, aber nicht im gleichen Grad ein Preisschocker wie das Schwestermodell CB750 Hornet mit 7890 Euro. In Österreich kostet die XL750 Transalp 11.590 Euro, in der Schweiz 11.990 Franken.

In der Reiseenduro Transalp und dem Strassenmotorrad Hornet wird der gleiche Zweizylindermotor mit der gleichen Abstimmung verbaut. Mit 92 PS bei 9500/min und 75 Nm bei 7250/min lassen sich in der Praxis auch enge Zeitpläne einhalten. Honda deklariert 208 kg vollgetankt, und das bei einem Offroad-tauglichen Fahrwerk mit Federwegen von 200 und 190 mm und Rädern in 21 und 18 Zoll.

Den günstigen Preis kann man selbstverständlich noch etwas anheben, unter anderem stehen dafür fünf Zubehörpakete zur Auswahl. Offroad-Enthusiasten können ihre Transalp mit diversen Schutzeinrichtungen und einem Quickshifter für 1235 Euro aufwerten, Motorradvagabunden wählen das Travel-Paket, das für 1490 Euro ausreichend Stauraum bereitstellt.

Zu praktisch gleichen Preis baut KTM mit der 790 Adventure ein auf dem Datenblatt fast identisches Motorrad. Die Yamaha 700 Ténéré ist fast 500 Euro teurer, hat 19 PS weniger und einen Gewichtsvorteil von 3 kg – soviel zur Papierform. Auf dem Papier steht die Honda also sehr gut da, aber ob sie im praktischen Einsatz an der Ténéré, derzeit die Geländereferenz der Zweizylinder-Reise-Enduros, vorbeiziehen kann, wird sich erst in der Offroad-Praxis zeigen.

Die vergleichbaren Motorräder von BMW und Triumph sind schwerer, ebenso die neue Suzuki V-Strom 800DE, der zudem 8 PS auf die Honda Transalp fehlen. Für diese Marken sind die Daten und der Preis der Honda Transalp eine schlechte Nachricht.

Der Motorradmarkt bleibt in Bewegung. Es herrscht ein reger Konkurrenzkampf unter den etablierten Herstellern. Es ist absehbar, dass chinesische Hersteller verstärkt in den Markt eintreten werden und über tiefe Preise Kunden gewinnen wollen.