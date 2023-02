Motorrad-Messies Paradies: Tausende Motorradwracks 08.02.2023 - 09:29 Von Rolf Lüthi

Motorräder zu verkaufen, Zustand mittelprächtig
Ein Wald voller Motorräder, gut abgehangen
Falls noch jemand einen Ersatzmotor braucht, da wären noch welche...

In Tenessee/USA wurde in einem Wald die letzte Ruhestätte von mehreren Tausenden von Motorrädern und Autos entdeckt. Der Besitzer will sich von seinen Schätzen trennen.