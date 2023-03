Für alle Márquez-Fans: Alpinestars MM93-Kollektion

Der achtfache Weltmeister Marc Márquez und Alpinestars haben ihre fünfte gemeinsame Frühjahrskollektion auf den Markt gebracht. Neben Motorradschuhen und Jacken finden sich weitere Fan-Accessoires.

Zum fünften Mal in Folge hat Alpinestars in Zusammenarbeit mit Marc Márquez die «Alpinestars X MM93 Capsule Collection» entworfen, die den Rennstil des achtfachen Weltmeisters aufgreift und mit der technischen Produktkompetenz des italienischen Motorradbekleidungs-Herstellers kombiniert.

Die Frühlingskollektion bietet eine Vielzahl von Produkten, die vom unverwechselbaren MM93-Stil und der Rennlackierung für die MotoGP-Saison 2023 inspiriert sind. Dabei wurde versucht, nur die wesentlichen Elemente von MM93 beizubehalten und sie mit Marquez' Markenzeichen, den Farben Rot, Schwarz, Grau und dem neuen, intensiven Königsblau, zu akzentuieren, um eine Kollektion zu kreieren, bei der die einzelnen Teile sowohl allein als auch in Kombination mit anderen Produkten der Linie hervorstechen.

«Das ist meine fünfte Kollektion in Zusammenarbeit mit Alpinestars. Es ist aufregend zu sehen, wie sich diese entwickelt hat und wie die Technologien und Materialien, die ich in der MotoGP verwende, auf die Produkte für Straßenfahrer übertragen werden. Mit dieser Kollektion können meine Fans die gleichen hohen Schutzstandards in meinen eigenen Farben und Designs genießen, was sehr cool ist», freute sich der 30-jährige Spanier.

Die MM93 Frühjahrskollektion umfasst Motorradjacken, Handschuhe, Stiefel und Accessoires wie funktionelle Rucksäcke. Einige der neuen Jackenmodelle sind «Tech-Air-Ready», das heißt, sie können mit den von Alpinestars bereitgestellten Airbag-Systemen genutzt werden.