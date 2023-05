Hoschi Days 2023: Unterhaltung und Action garantiert

Exklusiv in der Schweiz: «Danny MacAskill's Drop and Roll Tour»

Am 3./4. Juni warten in Sursee/Schweiz beim Schweizer Yamaha.-Importeur hostettler group viele Attraktionen auf die Besucher.

Die Schweizer hostettler group steht nicht nur für Motorräder, Automobile, Consumer Electronics und Fahrräder, sondern auch für Sport, Erlebnis und Action! Diese geballte Power wird an den 2. «Hoschi Days» in Sursee präsentiert. Am 3. und 4. Juni 2023 darf in die actionreiche und emotionale Bike- und Motorradwelt eingetaucht werden.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Stunt Shows der Trial Circus Tour, FMX mit Mat Rebeaud, BMX Flattrack mit Chris Böhm und in diesem Jahr exklusiv in der Schweiz «Danny MacAskill's Drop and Roll Tour».

Die neuen Yamaha-Motorräder sowie BiXS-Fahrräder stehen für ausführliche Testfahrten zur Verfügung; dazu präsentieren diverse Aussteller von Topmarken der hostettler group ihre Produkte.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl und das gemütliche Beisammensein gesorgt. In Sursee werden diverse Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort angeboten, ebenso ein Festzelt mit Unterhaltung.

Auch die Kinder werden begeistert sein. Denn die hostettler-Kunden von morgen erwartet ein vielseitiges Angebot wie der Mini-Crosspark, ein Pump-Track, eine Hüpfburg, die Gamezone und das beliebte Kinderschminken.