105.000 Motorradfahrer sammelten 7 Mio US-Dollar

Regenburg war eine von 30 Städten, in denen sich die Motorradfahrer in Deutschland trafen

Der Distinguished Gentlemen’s Ride (DGR) vereint Motorradfahrer aus aller Welt, um Geldmittel und Aufmerksamkeit für die Prostatakrebsforschung und Selbstmordprävention von Männern zu sammeln.

Am 21. Mai 2023 versammelten sich weltweit knapp 105.000 Motorradfahrer in 893 Städten in 107 Ländern und sammelten dabei sieben Millionen US-Dollar für den guten Zweck.



Gesundheitsprobleme von Männern werden oft übersehen. Der DGR will das Bewusstsein für diese Problematiken schärfen, und zwar nicht nur für die Männer, die darunter leiden, sondern auch für ihre Freunde und Familienangehörige, die betroffen sind. Statistisch gesehen begeht jede Minute einen Mann Selbstmord – über 550.000 Leben werden so jedes Jahr aus vermeidbaren Gründen beendet.

Im März letzten Jahres haben wir Chris Pfeiffer durch den Freitod verloren. Chris war 4-facher Stunt-Motorrad-Weltmeister und 4-facher Erzbergrodeo Gewinner. Er hatte die Mentalität eines Profisportlers, war motiviert und positiv, hatte immer ein strahlendes Lächeln im Gesicht und hat nicht nur mit seinen übermenschlichen Fähigkeiten auf zwei Rädern die Menschen begeistert, sondern auch mit seiner herzlichen und offenen Art. Nach einer Verletzung musste er sowohl mit dem Profisport als auch mit den Shows, die er in über 50 Ländern der Welt gezeigt hat, unvermittelt aufhören. Der Wechsel vom Rampenlicht in die buchstäbliche Finsternis war letztlich zu schwer für ihn. Wie verzweifelt muss man sein, eine Frau und drei Kinder auf diese Art und Weise zu hinterlassen?

Der DGR wurde in Sydney/Australien von Mark Hawwa gegründet und von einem Foto von Don Draper aus der Serie Mad Men inspiriert, der mit seinem besten Anzug auf einem klassischen Motorrad sitzt. Mark dachte sich, dass eine Mottofahrt eine gute Möglichkeit wäre, das häufig negative Klischee von Männern auf Motorrädern zu bekämpfen und dabei auch Nischenmotorrad-Gruppen zu verbinden.

Heute hat sich der DGR als das weltweit größte und spektakulärste Motorrad-Event etabliert und gleichzeitig im Namen des Wohltätigkeitspartners Movember eine außergewöhnliche Summe an Spenden gesammelt und darüber hinaus Bewusstsein für Prostatakrebs und die psychische Gesundheit von Männern geschaffen.

Seit seiner Gründung vor zwölf Jahren hat The Distinguished Gentleman's Ride über 40 Millionen US-Dollar für diese wohltätigen Zwecke gesammelt. Mehr als 440.000 elegant gekleidete Gentlemen haben sich seitdem in über 900 Städten in mehr als 120 Ländern auf ihren klassischen und Vintage-Motorrädern versammelt, um an The Distinguished Gentleman's Ride teilzunehmen und die gute Sache zu unterstützen. Diese Mittel werden direkt von Movember, der weltweit größten Organisation für Männergesundheit, investiert. 80 Prozent der Teilnehmer sind Männer, das Durchschnittsalter beträgt 45 Jahre.

In Deutschland trafen sich die Fahrer dieses Jahr in 30 Städten. So auch in Regensburg: Dort fand der DGR 2023 erst das zweite Mal statt und man konnte nach sechs Teilnehmern im ersten Jahr ohne große Werbung und Vorbereitung dieses Mal bereits 20 verzeichnen. Auch die Teilnahme der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis in diesem Jahr und ihr Angebot, die Schirmherrschaft im kommenden Jahr zu übernehmen, wird dazu beitragen, dass der DGR 2024 mit einem Jahr Vorbereitung und entsprechender Kommunikation signifikant wachsen wird.