75 Jahre Porsche: Fabelhaftes Sportwagen-Jubiläum

​Der Zuffenhausener Sportwagenhersteller Porsche erinnert dieser Tage an den Ursprung ihrer besonderen DNA, mit Firmengründung vor 75 Jahren. Weltweit wird in diesem Jahr die weltberühmte Marke gefeiert.

8. Juni 2023 – auf den Tag genau vor 75 Jahren rollte der erste Porsche. Damit begann die beispiellose Erfolgsgeschichte des deutschen Sportwagenherstellers.

Zur Erinnerung: Im Jahre 1948 entstand in Gmünd in Kärnten der erste Sportwagen mit dem Namen Porsche. Ferdinand Porsche verwirklichte damals mit dem Modell 356 seine Idee von einem modernen Sportwagen. Der Prototyp des Porsche Typ 356 «Nr. 1» war am 8. Juni 1948 fahrbereit.

Die Kärntner Landesregierung erteilte damals eine Einzelgenehmigung zum Erprobungseinsatz auf öffentlichen Straßen. Die Daten: Der Mittelmotor-Sportwagen war mit einem auf 35 PS gesteigerten VW-Motor ausgerüstet. Das Fahrzeug erreichte bei einem Gewicht von 585 Kilogramm eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h.

Porsche baute in der Anfangsphase mit etwa 300 Mitarbeitern am Standort in Gmünd etwa 50 Fahrzeuge pro Jahr. Um die teuren Pkw-Materialen in der Nachkriegszeit einkaufen zu können, wurden in dieser Phase auch landwirtschaftliche Geräte erzeugt und verkauft.

Am 9. Juni 2023 eröffnet Porsche das Museum in Stuttgart-Zuffenhausen eine Sonderausstellung. Am 10. und 11. Juni rückt Porsche das Jubiläum auch beim «Festival of Dreams» auf dem Hockenheimring in den Mittelpunkt. Dazu wird im Experience Center ein umfangreiches und spannendes Programm geboten.



Im Jubiläumsjahr stehen zwei weitere runde Geburtstage an: Der 911er feiert 60 Jahre und die 24 Stunden von Le Mans werden zum 100. Mal ausgetragen. Porsche ist der einzige Teilnehmer, der seit 1951 ununterbrochen vertreten ist – dabei wurden bisher 19 Gesamtsiege gefeiert.



Auch das Petersen Automotive Museum in Los Angeles, die höchstgelegene Autoaustellung der Welt am Großglockner sowie das Verkehrsmuseum in Luzern geben der Erfolgsgeschichte von «75 Jahre Porsche Sportwagen» Raum.



In Österreich gibt es vom 8. bis 11. Juni Veranstaltungen in Zell am See und am Salzburgring. Der Porsche Classic Club Austria, Österreichs einziger nationaler Porscheclub, feiert das Jubiläum zum Beispiel am Faaker See in Kärnten mit einem umfangreichen Programm.