Kurios: SWM bringt die Harley Sportster zurück

Als bei Harley-Davidson Ende 2022 die letzte luftgekühlte Sportster vom Band lief, ging eine Modellgeschichte von 65 Jahren zu Ende. Zuvor hatte Harley schon auf 2021 diese Modellreihe in Europa nicht mehr im Programm

Nun schreibt die italienische Marke SWM, seit 2014 im Besitz der chinesischen Shineray Group, die lange Modellgeschichte fort. Plötzlich ist da ein Custombike im Modellprogramm, das aussieht wie eine Harley-Davidson Sportster 1200. Zu haben ist die SWM Stormbreaker V1200 in Italien für 9990 Euro.

Damit pinkelt SWM, bislang spezialisiert auf Geländemaschinen und leichte Roadster mit Einzylindermotoren, dem US-Giganten gleich zweifach ans Bein. Harley begründete die Einstellung der Modellreihe mit der Unmöglichkeit, mit einem so grossvolumigen, luftgekühlten V2 Euro5 zu erfüllen. Das hat SWM ganz offensichtlich hingekriegt und bietet die Sporster, äh, Stormbreaker unter 10.000 Euro an. Harley verlangte für die Basisversion Sportster XL 1200 Iron zuletzt 11.445 Euro.

Gebaut wird die Stormbreaker nicht bei SWM in Biandronno in Norditalien, sondern am SWM-Firmensitz in Chongqing in Zentralchina. Die technischen Daten entsprechen praktisch der letzten Sportster-Version von Harley-Davidson, die Erfüllung von Euro5 kostete gemäss Datenblatt 2 PS Spitzenleistung.

Harley-Davidson hat bekanntlich ein Heer von Anwälten in Bereitschaft, die auf jeden gehetzt werden, der etwas von der Company kopiert haben könnte. SWM lassen sie anscheinend unbehelligt, jedenfalls führt SWM die Stormbreaker V1200 ganz offiziell auf der Homegage auf. Zu einem Import der SWM Stormbreaker V1200 nach Deutschland ist nichts bekannt.