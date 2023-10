Neue Suzuki V-Strom 800: Leichter, tiefere Sitzhöhe

Die meisten fahren nie im schwierigen Gelände, und für eine Schotterstrasse braucht es keine ellenlangen Federwege und Geländereifen. Die neue Suzuki V-Strom 800 passt in die europäische Realität.

Wie SPEEDWEEK-Leser wissen, stellt Suzuki seiner Reise-Enduro V-Strom 800DE die Variante V-Strom 800 (ohne Zusatzbezeichnung DE) zur Seite. DE steht für Dual Explorer und in diesem Zusammenhang ein Motorrad, mit dem man sowohl auf asphaltierten Strassen wie auch auf unbefestigten Pfaden zum Horizont fahren kann. Nun erweitert Suzuki das Modellprogramm um die V-Strom 800 (ohne DE) und will damit Kunden gewinnen, die meist (in der europäischen Realität fast immer) auf asphaltierten Strassen unterwegs sein wollen.

Die technischen Unterschiede zur DE, die seit einem Jahr auf dem Markt ist, betreffen das Fahrwerk. Das Vorderrad ist von 21 auf 19 Zoll verkleinert, bereift mit einem schlauchlosen Reifen im Format 110/80-19 statt 90/90-21 mit Schlauch. Das bringt mehr Grip auf Asphalt, erkauft mit verminderter Zielgenauigkeit auf losem Untergrund. Das Hinterrad bleibt bei 17 Zoll, bereift mit 150/70-17. Verbaut werden Gussräder anstelle der aufwändiger zu fertigenden Drahtspeichenräder.

USD-Gabel und Federbein liefert Showa, mit von 220 auf 150 mm verkürzten Federwegen vorne und hinten. Dadurch sinkt die Sitzhöhe im 30 auf 825 mm. Einstellbar ist an der Gabel die Federvorspannung am linken Gabelholm, der nur die Feder enthält (rechts nur Dämpfung). Am Federbein kann die Zugstufe und per Handrad die Vorspannung eingestellt werden.

Die Bremsscheiben, vorne Doppelscheibe mit 310 mm Durchmesser, hinten eine 260er Scheibe, weden von der DE übernommen, aufgerüstet wird allerdings die vordere Bremsanlage mit Radialvierkolbenzangen von Nissin anstelle der simpleren Doppelkolbenzangen.

Der Strassenkomfort sollen Gummiauflagen auf den Fussrasten und eine höhere Windschutzscheibe verbessern. Der Zweizylinder-Reihenmotor mit 84 PS bei 8500/min und 78 Nm bei 6800Nm wird unverändert übernommen.

Durch das einfachere Fahrwerk sinkt das Gewicht um 7 auf 223 kg und der Preis im 800 auf 10.600 Euro (Schweiz Fr. 10.895.-, Österreich 11.490 Euro). Lieferbar ist die Suzuki V-Strom 800 ab November in Blau, Grau und Schwarz.