Norton wirbt MV-Entwicklungsleiter Brian Gillen ab

Nach mehr als 15 Jahren bei MV Agusta wechselt der Amerikaner Brian Gillen als Cheftechniker zu Norton, wo er die nächste Modellgeneration entwickeln wird.

Zur Erinnerung: Nachdem der vormalige Besitzer Stuart Garner die britische Traditionsmarke in den Bankrott geritten hatte, übernahm der indische Motorradhersteller TVS Norton für 16 Mio. Pfund. Das war im April 2020.

Inzwischen ist Norton von Donington in neue Produktionsgebäude in Solihull (bei Birmingham) umgezogen und hat die Produktion in kleinen Stückzahlen wieder aufgenommen. Gemäss Norton ist das Werk in Solihull auf eine Jahresproduktion von 8000 Motorrädern ausgelegt.

Mit dem US-Amerikaner Brian Gillen (51) stösst nun ein ausgewiesener Fachmann mit grosser Erfahrung in Motorenentwicklung und Motorraddesign zu Norton. Sein letztes Projekt bei MV Agusta wird auf den Markt kommen, wenn er schon seine neue Stelle bei Norton angetreten hat: Die Erstserie der MV Agusta Superveloce 1000, genannt Serie Oro, wird vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 vorgestellt.

Bei Norton erwarten Gillen mehrere Baustellen: Es gilt, alle Motorräder der bestehenden Modellpalette nach Euro5+ zu homologieren, um in ganz Europa verkaufen zu können. Dann muss die nächste Norton-Modellgeneration entwickelt werden, welche Modellfamilien mit Verbrennungsmotor und solche mit Elektroantrieb umfassen dürfte.