Hoschi Days 2024 - Unterhaltung und Action 07.05.2024 - 09:35 Von Rolf Lüthi

© Hostettler Hoschi Days in Sursee/Schweiz: das volle Actionprogramm mit Zweirädern aller Art © Hostettler Auch die Trial Show bietet Action zum Staunen © Hostettler Damit sich die Kinder nicht etwa langweilen gibts ein volles Programm für die Jüngsten Zurück Weiter

Am 25. und 26. Mai 2024 lädt die Firma Hostettler ein zu den Hoschi Days am Firmensitz in Sursee/Schweiz. Geboten wird Action und Emotion auf der Welt der Zweiräder – mit und ohne Motor.