Elektromotorrad-Hersteller gerettet – von Autohändler

Im Februar meldete der schwedische Elektromotorrad-Hersteller Cake Konkurs an. Ein norwegischer Auto-Grosshändler hat die Marke gekauft und glaubt an die Elektromobilität und an die Marke Cake.

Journalisten sollen nicht nur berichten, wenn etwas schief läuft, sondern auch, wenn es sich wieder zum besseren wendet. Darum vermelden wir an dieser Stelle, dass Cake, der schwedische Hersteller von Elektromotorrädern und Mopeds, seine Geschäftstätigkeit wieder aufnimmt.

Cake (was für ein beknackter Name für einen Hersteller von Mopeds und Motorräder) meldete am 1. Februar dieses Jahres Konkurs an. Cake produzierte nach eigenen Angaben 2023 rund 6000 Elektro-Motorräder und -Mopeds. Vom Einsatz dieser leisen, leichten Motorräder im Krieg in der Ost-Ukraine (auf ukrainischer Seite) wurde ebenso berichtet wie von Rangern, die in afrikanischen Nationalparks damit auf Patrouille fahren und Wilderei verhindern.

Was eher nicht so funktionierte, war der reguläre Verkauf. Das Händlernetz war zu dünn oder inexistent. Der Plan, dass Kunden Fahrzeuge zu Preisen von 4000 bis 9500 Euro, die sie zuvor nie gesehen, geschweige denn gefahren hätten, unkompliziert online kaufen würden, ging nicht auf.

Bereits im März 2024 erwarb die norwegische Firma Brages Holding AS Cake. Brages verkauft in Norwegen Automobile der Marken Toyota und Lexus an drei Standorten und betreibt an vier Standorten Handelszentren für Gebrauchtwagen.

Den Erwerb von Cake hat sich Brages-Besitzer Espen Digernes gut überlegt: «Als Vertreiber von Automobilen in Norwegen haben wir erlebt, wie schnell die Elektrifizierung der Mobilität geschehen kann, wenn die Leute das wollen. Wir glauben, dass sich nun die Elektrifizierung im Sektor der Mikromobilität beschleunigen wird. Nicht nur bei den Motorrädern, sondern auch bei Scootern, Mopeds und Elektrofahrrädern. Cake kennen wir als Händler, und das Design und die handwerkliche Ausführung hat uns überzeugt.»

Digernes will zunächst in Skandinavien ein Vertriebsnetz aufbauen und mit einem teilweise neuen Team Produktion und Entwicklung am alten Standort von Cake in Stockholm wieder aufnehmen.