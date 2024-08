Obi-Wan Kenobi reitet wieder

Die Schauspieler Ewan McGregor und Charley Boorman brechen wieder auf zu einer Motorradtour. In zwei Monaten wollen sie 16.000 km zurücklegen.

In der Motorradszene wurden Ewan McGregor und Charley Boorman bekannt durch die Dokuserie «Long Way Round». Die beiden Briten fuhren in 115 Tagen auf BMW R1150GS von London durch Europa, Asien und Amerika nach New York und dokumentierten die Reise für die gleichnamige Fernsehserie. Weitere, ähnliche Projekte folgten, zuletzt eine Tour mit Elektromotorrädern von Harley-Davidson vom äussersten Süden Südamerikas nach Los Angeles in die USA.

Der breiten Öffentlichkeit sind die beiden Motorradkompel eher bekannt von ihren Rollen als Schauspieler. McGregor spielteunter anderem in den Star Wars-Filmen die Figur Obi-Wan Kenobi, Boorman stand in «Der Smaragdwald» als Tommé vor der Kamera.

Nun satteln sie wieder auf, um von McGregors Wohnsitz bei Perth/Schottland nach London zu fahren, wo die Boorman-Familie zu Hause ist. Auf direktem Weg wären das gut 700 km, doch auf der geplanten Route über Skandinavien, die baltischen Staaten und weiter durch Europa sollen in zwei Monaten 16.000 km zusammenkommen. Das bewährte Filmteam wird die Reise festhalten. Die Dukumentation soll auf der Streamingplattform Apple TV+ veröffentlicht werden.

Als Reisevehikel dienen Oldtimermotorräder aus McGregors Sammlung. Boorman wird eine BMW aus den 70er Jahren fahren, McGregor eine Moto Guzzi V7.