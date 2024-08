PS.Speicher: PS.Bikertag und Buchvorstellung

Am Samstag 24. August werden im Oldtimermuseum PS.Speicher die Spezialmotorräder der 80er und 90er Jahre zelebriert. Am Vorabend wird das Buch «Sand, Schlamm und knappe Zeiten» präsentiert.

Spezialmotorräder der 80er und 90er Jahre wie Egli, Rickman und Bimota geben sich am 24. August anlässlich des Bikertages auf dem Parkplatz der Hauptausstellung des PS.Speicher in Einbeck ein Stelldichein. Denn all diese Hersteller hatten für ihre Kunden Spezialmotorräder in ihrer Produktpalette. Aber auch weniger bekannte Marken wie Segoni, AME oder HPN hatten interessante Maschinen im Angebot.

Jedes dieser Zweiräder hat seinen eigenen technischen Hintergrund. In bewährter Tradition widmet sich der PS.Speicher in einer Sonderschau ausgiebig den «Special Bikes». Zudem geht Andy Schwietzer, Motorrad-Kurator des PS.Seicher, dem Design und der Geschichte der einzelnen Modelle auf den Grund.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr sind alle Biker und Gäste mit und ohne Motorräder willkommen. Der Besuch und die Zufahrt sind kostenlos. Der Eintrittspreis in den PS.Seicher mit über 400 Exponaten ist am Veranstaltungstag für Biker ermäßigt.

Wie in den Vorjahren unterstützt der PS.Seicher mit dem Bikertag einen guten Zweck: Ein Teilerlös des Caterings kommt der «Plankenparty» zugute. Dieser Verein setzt sich in Südniedersachsen für Unterfahrschutz an Leitplanken ein.

Bereits am Vorabend des Bikertags stellen Bernd Albert und Andy Schwietzer mit einem Bildervortrag ihr neues Buch «Sand, Schlamm und knappe Zeiten» vor, das im Detail von den Offroadeinsätzen der BMW-Motorräder im Zeitraum von 1926 bis 2006 handelt.

Gemeinsam mit prominenten Gästen, die auf BMW große Erfolge im Enduro- und Rallyesport erzielten, wird die 80jährige Geschichte des BMW-Geländesports beleuchtet. Als weiteres Highlight des Abends ist eine Auswahl an ikonischen Sechstage- und Paris-Dakar-Siegermaschinen ausgestellt. Die Buchpräsentation beginnt am 23. August um 19:00 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Tickets gibt es online im Vorverkauf, im PS.Seicher oder an der Abendkasse.