Limitless: Die Geschichte von KTM

Zum 70-jährigen Jubiläum erscheint mit «Limitless» ein Magazin, das ausführlich die Geschichte von KTM beleuchtet. Themen wie Rennsport, Produktpalette und Persönlichkeiten werden beleuchtet.

Das Magazin Limitless beleuchtet die Wurzeln und die Geschichte von KTM: von der kleinen Werkstatt am Stadtrand von Mattighofen (einer der drei Buchstaben im Akronym „KTM“) über erste Erfolge, Rückschläge und Triumphe bis hin zur gegenwärtigen Rolle als größter Motorradhersteller Europas, der zu den prominentesten Anbietern von Kraftfahrzeugen und motorisierten Zweirädern weltweit zählt.

Im Zentrum dieses Aufstiegs steht das KTM-Mantra «Ready to Race». Daher geht es in Limitless neben anderen Inhalten um die Menschen und die Technologie der Rennabteilung, die sich von einer kleinen, engagierten Gruppe und ein paar Motorrädern zu einer mehrere Kontinente umspannenden Markenpräsenz entwickelt hat, die in fast allen Motorradsport-Disziplinen vertreten ist und über 340 WM-Titel eingefahren hat.

Auf den Magazinseiten begegnen wir früheren und aktuellen KTM-Stars der Rallye Dakar und blicken zurück auf eine bald zwei Jahrzehnte andauernde Erfolgsperiode. Auch die prägende Rolle von Ikonen wie Heinz Kinigadner für den Aufstieg von KTM und die engen Verbindungen zum Getränkegiganten Red Bulll werden thematisiert. Brad Binder, Manuel Lettenbichler und Chase Sexton sind nur einige der Rennsporthelden, die erwähnt werden, Alle Artikel stammen aus der Feder von Journalisten aus der Rennsportszene, die das Unternehmen sehr genau kennen.

Einige Artikel befassen sich mit den Philosophien und dem Einfluss von Managementpersönlichkeiten wie Philipp Habsburg (Vorstandsmitglied und ehemaliger Leiter F&E), Pit Beirer (KTM Motorsports Director), Harry Norton (MXGP Team Manager), Manfred Edlinger (Head of Motocross Development), Wolfgang Felber (ein technischer Eckpfeiler von KTM), Sebastian Risse (MotoGP Technical Coordinator), Hubert Trunkenpolz (Vorstandsmitglied) oder Laura Kraihamer (MD der KTM Sportcar GmbH) und anderen.

Diese Leitfiguren haben neben anderen zur Entwicklung der enormen sportlichen Leistung von KTM beigetragen und sind darüber hinaus mitverantwortlich für die starke Produkt- und Technologieentwicklung, durch die das Unternehmen zum Marktführer aufgestiegen ist, der Leistungsmaßstäbe setzt.

Limitless beleuchtet einige der Meilensteine, so die Motocross-Baureihe KTM SX-F, die neue KTM 990RC R, die Elektro-Kindercrosser und die Einführung des Elektronantriebs, die robuste Technik der KTM Adventure-Modelle oder die schon 30 Jahre andauernden Erfolge der Duke-Baureihe. Die EXC-Modelle (Racing-Enduros) und der markante X-BOW (Sportwagen) werden ebenfalls ausführlich vorgestellt. Dazu geben Statistiken, harte Fakten und eine Tour durch die KTM Motohall in Mattighofen dem Leser die Möglichkeit, ganz in das KTM-Universum einzutauchen.

Stefan Pierer, CEO der KTM-Muttergesellschaft Pierer Mobility: «Wir freuen uns sehr, dass wir allen Kunden und Fans von KTM dieses Jubiläumsmagazin anbieten können. Ein besonderer Meilenstein verdient eine besondere Geste und wir wissen, dass es eine Menge Geschichten zu erzählen gibt. Das Wort Limitless, auf Deutsch grenzenlos, passt sehr gut zu vielen typischen KTM-Merkmalen – nicht zuletzt zum großen Engagement unserer Mitarbeiter mit ihrer Überzeugungskraft und ihrer Begeisterung für die Marke, zur Kreativität und Vorstellungskraft unserer Designer und Entwickler, zu unserer Expansion in globale Märkte und zu dem Wissen, das wir jetzt seit 70 Jahren sammeln. Selbst was die weiteren Zukunftsperspektiven von KTM angeht, wage ich keine Grenzen zu setzen. Viel Spaß bei der Lektüre. Und auf viele weitere Highlights in den kommenden Jahren!»

Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied: «Ich habe größten Respekt davor, was Menschen leisten, damit wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen, ganz gleich, ob es sich um Rennfahrer, Ingenieure, unsere Werksmitarbeiter oder unsere treuen Kunden und Fans handelt. Wir haben das Unternehmen und unsere Markenbotschaft in den letzten Jahren stark vorangetrieben und sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, all diese Anstrengungen und Erfolge zu feiern. Mit der Investition in dieses Printmagazin kombinieren wir «die alte Schule» mit dem zeitlosen Wunsch, Geschichten zu erzählen. Das ist eine wichtige Geste und ein angemessenes Zeichen, denn wir feiern unsere Geschichte und blicken auf die Marke KTM von morgen. Sichern Sie sich eine Ausgabe, bevor alle Exemplare vergriffen sind!»

Limitless kann bei autorisierten KTM-Händlern oder online in Deutsch oder Englisch erworben werden. Es umfasst mehr als 200 Seiten, fast 30 Artikel und Hunderte Fotos. Das Magazin ist als Druckausgabe in Coffee-Table-Qualität für 13.90 Euro, als digitale Version für 10 Euro oder als Paket mit beiden Versionen für 18.90 Euro erhältlich.