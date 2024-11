Honda: V3-Motor mit elektrischem Kompressor

Das Fahrwerk besteht aus einem Gitterrohrrahmen, der Motor ist mittragend, das Hinterrad ist befestigt an einer Einarmschwinge

Erst ein Konzept, aber ein ziemlich weit gediehenes: An der EICMA präsentiert Honda einen V3-Motor mit Leistungsboost durch einen elektrisch angetriebenen Kompressor.

Es handelt sich um einen Motor der oberen Hubraumklasse, den genauen Hubraum mochte Honda nicht verraten. Die vordere Zylinderbank besteht aus zwei Zylindern, der Winkel zum mittleren hinteren Zylinder beträgt 75 Grad.

Oberhalb der vorderen Zylinderbank, hinter dem Lenkkopf, ist ein elektrisch angetriebener Kompressor untergebracht, dessen Auslass direkt in die konventionell angebrachte Airbox bläst.

Gemäss Honda ermöglicht die V3-Bauweise einen kompakten Motor, was wir allerdings auf den Bildern so nicht erkennen können. Der Kompressor soll, gesteuert über eine Elektronik, die Leistung des Motors dann steigern, wenn der Fahrer (per Gasgriff) Leistung verlangt. Das soll über den ganzen Drehzahlbereich möglich sein.

Honda kündigt an, dieses Konzept weiterzuentwickeln bis zur Serienreife für eine Produktion in grossen Stückzahlen eines oder mehrerer Modelle «to larger dispacement», also von grösserem Hubraum.