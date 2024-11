BMW WSBK Champion Edition: Die erste kriegt Toprak

An der BMW MRR WSBK Champions Edition 2024 sind alle Sponsorenkleber der Werksmaschine an ihrem Platz

BMW präsentiert in Mailand die BMW M RR WSBK Champion Edition 2024, eine Replika der Weltmeistermaschine von Toprak Razgatlıoğlu, in einer Auflage von 54 Exemplaren zum Preis von 54.000 Euro

Mit 18 Siegen und insgesamt 27 Podestplätzen sowie am Ende 527 Punkten war «El Turco» Toprak Razgatlıoğlu der dominierende Fahrer der Superbike-WM der Saison 2024 und errang damit den ersten WM-Titel für BMW Motorrad Motorsport. Seine überragende Saisonleistung unterstrich der 28-Jährige darüber hinaus mit sechs Pole Positions, 13 schnellsten Rennrunden und dem Gewinn des Pirelli Best Lap Award. Für Razgatlıoğlu war es nach 2021 bereits der zweite WM-Titel in der Superbike-WM und mit insgesamt 57 Siegen nimmt er gegenwärtig Rang vier in der ewigen Bestenliste ein.

Markus Flasch, CEO BMW Motorrad: «Topraks unfassbare Performance, die am Ende im WM-Titel gipfelte, war uns freudiger Anlass, für die motorsportaffinen Fans von BMW Motorrad eine waschechte Replika seiner M 1000 RR Weltmeistermaschine auf die Räder zu stellen. Entsprechend seiner Startnummer in einer auf 54 Exemplare limitierten Edition.»

Basis für die BMW M RR WSBK Champion Edition 2024 ist die M1000RR mit M Competitionpaket des Modelljahres 2024. Das M Competition Paket umfasst den Freischaltcode für die Nutzung des GPS Laptrigger, die M Motorsport Lackeriung mit Basisfarbe Blackstorm metallic sowie die wartungsfreundliche, DLC-beschichtete Endurance-Kette. Hinzu kommt das M Carbon Paket mit hochwertigen, aus Sicht-Karbon gefertigten und mit Klarlack überzogenen Bauteilen sowie das M Frästeile-Paket. Darüber hinaus ist neben dem serienmäßigen Monoposto Heck das Sozius-Paket samt Soziussitzabdeckung aus Karbon im Lieferumfang enthalten.

Alle 54 Exemplare der M RR WSBK Champion Edition 2024 sind mit dem originalen Design sowie den Sponsorenaufklebern der Werksrennmaschinen versehen. Zusätzlich ergänzen diverse Karbon-Bauteile von Ilmberger wie Abdeckungen für Tank, Rahmen, Schwinge, Kabelbaum und Kupplungsdeckel sowie Verkleidungsteile, ein Auspuffhitzeschutz und ein Karbon-Kennzeichenträger die M RR WSBK Champion Edition 2024.

Zusätzlich zu den genannten Umfängen erhalten die Käufer der Sonder-Edition einen Gutschein für eine passende Titan-Abgasanlage von Akrapovič sowie ein Meet & Greet mit dem Weltmeister Toprak Razgatlıoğlu persönlich.

Alle 54 Exemplare sind fortlaufend von 01/54 bis 54/54 durchnummeriert, mit einer besonderen Grafik zum Weltmeistertitel auf der Karbon-Tankblende versehen und von Weltmeister Toprak Razgatlıoğlu eigenhändig signiert. Im Sinne bester Dauerhaltbarkeit wurde die Weltmeistergrafik und die Signatur des Champions anschließend mit Klarlack versiegelt.

Während die Nummer 54/54 der M RR WSBK Champion Edition 2024 in Händen von BMW Motorrad bleibt und zukünftig im BMW Museum zu bewundern sein wird, geht das Motorrad mit der Nummer 01/54 an Weltmeister Toprak himself.

Toprak «El Turco» Razgatlıoğlu: «Wow, was für eine Saison - und wir sind Weltmeister geworden. Ich kann mich bei BMW Motorrad, meinem Team und allen an diesem fantastischen Erfolg Beteiligten gar nicht genug bedanken und es ist mir ein große Ehre, die Nummer 1 der M RR WSBK Champion Edition 2024 zu bekommen. Sie erhält definitiv einen absoluten Ehrenplatz bei mir zuhause.»

Die mit einem Zertifikat ausgestatteten M RR WSBK Champion Edition 2024 sind per Einzelabnahme in Deutschland zugelassen. Die Zulassungsmöglichkeiten in anderen europäischen Märkten sind im Einzelfall mit den jeweiligen BMW Motorrad Ansprechpartnern zu klären. Der Preis beträgt 54.000 € (UVP brutto inklusive 19 % Mehrwertsteuer). Die Sonder-Edition ist ab sofort bei ausgewählten BMW Motorrad Händlern in Deutschland erhältlich.