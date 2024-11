Aprilia Tuono 457: Superbike-Jäger für Bergstrassen

Erstmals an einer Aprilia Tuono ist die gekappte Verkleidung lenkerfest montiert

Passgenau für die A2-Führerschein-Klasse baut Aprilia die Tuono 457. Motorleistung wie Leistungsgewicht dürfen für diese Klasse nicht mehr besser sein

Aprilia stellt der Sportmaschine RS457 nicht gänzlich unerwartet die unverkleidete Tuono 457 zur Seite. Im Gegensatz zu ihren grösseren Schwestermodellen hat sie keine rahmenfeste Teilverkleidung, sondern eine mitschwenkende, lenkerfeste Cockpitverkleidung. Dazu wurden der Tank, die Seitenteile und das Heck neu gestaltet.

Der Zweizylindermotor ist soweit unverändert aus der RS457 übernommen. Mit 48 PS bei 9400/min passt er genau in die A2-Klasse. Das Spitzendrehmoment von 43,5 Nm liegt bei 6700/min an, wobei gemäss Aprilia 82 Prozent des Maximims schon bei 3000/min verfügbar sind. Mit 159 kg Trockengewicht reizt Aprilia zudem das erlaubte Leistungsgewicht der A2-Klasse voll aus.

Ebenso von der RS457 übernommen ist das Aluchassis. Die 41er USD-Gabel ist einstellbar in der Vorspannung und bietet 120 mm Federweg, am Hinterrad sind es 130 mm. Die Bremszangen kommen von ByBre, das am Hinterrad deaktivierbare ABS von Bosch.

Wie bei Aprilia üblich bietet die Assistenz-Elektronik eine Vielzahl an Möglichkeiten und Einstellungen. Drei Motormodi, eine in Fahrt einstellbare Traktionskontrolle und optional ein Quickshifter. Die Aprilia Tuono wird es in Rot/Schwarz und Weiss/Grau geben, Markteinführung und Preise stehen noch nicht fest