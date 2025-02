Baby-Thruxton kommt: Triumphs kleiner Café-Racer

Nach dem Produktionsende von Thruxton 1200 und Speed Triple 1200RR hat Triumph keinen Café-Racer mehr im Angebot. Das wird sich voraussichtlich noch in diesem Jahr ändern. Die Basis: Die Speed 400 mit Einzylindermotor

Klassisches Styling, ein einzelner Zylinder mit ausreichend Nennleistung und ein preiswerter Einstiegspreis. Mit diesem Rezept hat sich die 400er-Reihe für Triumph aus dem Stand als wichtigste Baureihe etabliert. Nicht nur im großen asiatischen Markt, sondern auch in Europa ist die Einstiegsbaureihe der Briten stark nachgefragt.

Bislang besteht sie aus der Speed 400 und der Scrambler 400X. Für off-road-affine Kunden wird das Angebot dabei voraussichtlich im Spätsommer um die 400XE ergänzt. Doch auch für sportlich orientierte Kunden wird das Angebot erweitert, aller Voraussicht zeitgleich.

Dabei handelt es sich um einen Café-Racer, der optisch Parallelen zu Speed Triple 1200RR und der, ebenfalls seit kurzem nicht mehr produzierten, Thruxton 1200 zieht. Das bedeutet halbhohe Frontverkleidung im klassischen Stil, Stummellenker und somit eine deutlich fahraktivere Ergonomie als beim Naked-Bike Speed 400.

In der Halbschalenverkleidung steckt dabei die Lampeneinheit der Speed Triple 1200RR. Analog zu jener verzichten die Briten auch auf den Einsatz von klassischen Drahtspeichenfelgen und setzen stattdessen auf die Alugussfelgen und Raddimensionen der Speed 400. An den gesichteten Prototypen waren Pirelli Diablo Rosso aufgezogen.

Am Heck kommen offenbar zwei Optionen auf den Markt: Zum einen die Doppelsitzbank der Speed 400 mit Haltegriffen sowie eine Einzelsitzbank mit verkleidetem Heck.

Darunter stecken Rahmen und Heckrahmen der im letzten Jahr eingeführten Speed 400 und Scrambler 400X. Kaum verändert von den Schwestermodellen übernommen werden zudem Bremsanlage, 13-Liter-Tank und die Instrumentierung aus analogen und LCD-Anzeigen.

Wichtigste Parallele ist aber der bereits genannte Motor. Das heißt: Einzylinder mit 398 ccm Hubraum und 40 PS und damit, bei kaum mehr als 170 Kilogramm fahrfertig, genug Dampf für die Stadt oder die Landstraße. Optisch zitiert das Triebwerk mit seinen angedeuteten Kühlrippen die historischen luftgekühlten Modelle der Marke aus Hinckley.

Eine Wiederbelebung des traditionsreichen Namens Thruxton ist nach Aussagen Triumph-Offizieller zum Produktionsende der Thruxton 1200 dabei aber unwahrscheinlich, wenn auch keineswegs ausgeschlossen. Die aktuelle Triumph-Nomenklatur legt die Bezeichnung Speed 400RR nahe, analog zu Speed Triple 1200RR.

Produziert wird auch diese kommende sportliche 400er bei Partner Bajaj in einem brandneuen Werk in Pune, in dem auch KTMs Einstiegsmodelle mit Einzylindermotor gefertigt und zum Teil auch entwickelt werden. 2024 soll Triumph oder eben Bajaj dort inoffiziellen Zahlen zufolge bereits 50.000 Einheiten gefertigt haben. Sowohl Speed 400RR als auch Scrambler 400XE dürften dafür sorgen, dass diese Zahl in absehbarer Zeit noch weiter ansteigt.