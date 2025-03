BMW R12G/S: Puristische Retro-Reise-Enduro

An Gabel wie Federbein sind Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar

BMW R80G/S von 1980: So sah das Motorrad aus, welches das Segment der Reise-Enduros begründete

Eine klassische Enduro für puristischen Offroad-Fahrspass soll sie sein, die neue BMW R12G/S. Das «S» im Modellkürzel weist darauf hin, dass sie auf der Strasse gleichermassen Freude bescheren soll.

In der Pionierzeit, als mit hergerichteten Strassenmotorrädern Offroad gefahren wurde, war BMW dabei – und auch bei Geländewettbewerben erfolgreich. Dennoch sollte es bis zum Jahr 1980 dauern, dass BMW das Konzept einer Enduro mit Boxermotor in Serie brachte: Die BMW R80G/S.

Die Enduro-Fachjournalisten waren verwirrt und konnten mit ihr nichts anfangen, die Motorradvagabunden wussten sogleich, zu was dieses Motorrad gut war: Um nachzusehen, wie es hinter dem Horizont aussieht, egal, ob da eine Asphaltstrasse hinführte oder eine Offroad-Piste. Diesen Spirit des geländetauglichen Reisemotorrads Enduro will BMW mit der R12G/S wieder aufleben lassen.

Es hatte seinen Grund, warum BMW vor 45 Jahren das Kürzel G/S wählte. GS bedeutete damals klar «Geländesport», und in diese Ecke mochte man dieses Motorrad realistischerweise nicht platzieren. G/S stand für «Gelände/Strasse»: Ein vielseitiges Motorrad, einsetzbar im Gelände und auf der Strasse.

Von der R12-Baureihe übernimmt die G/S den Gitterrohr-Brückenrahmen aus Stahl. Das verschraubte Rahmenheck ist ebenfalls aus Stahlrohr. Für den Einsatz in der G/S ist die Lenkkopfpartie etwas höher ausgeführt und der Lenkkopf ist weiter vorne platziert.

Die G/S soll eine voll geländetaugliche Enduro sein, entsprechend ist sie mit Kreuzspeichenrädern ausgestattet, vorne 21, hinten 17 Zoll. Wer das Enduro Paket Pro ordert, bekommt ein 18-Zoll-Hinterrad eingebaut, das die Sitzhöhe von 860 auf 875 mm anhebt und die Fahrwerksgeometrie geringfügig verändert.

Das Vorderrad führt eine 45er USD-Gabel, einstellbar in Federvorspannung, Zug- und Druckstufe, die 210 mm Federweg ermöglicht (10 mm mehr als an der Ur-G/S, deren konventionelle, nicht einstellbare Gabel mit 36er Röhrchen auskommen musste).

Die Radführung hinten übernimmt eine Paralever-Schwinge. Ein direkt angelenktes und schräg angestelltes Federbein mit 200 mm Federweg, wegabhängiger Dämpfung und voller Einstellbarkeit kümmert sich um die Aufgaben der Federung und Dämpfung. Die Ur-G/S hatte schon eine Einarmschwinge mit seitlichem Federbein, einstellbar einzig in der Federvorspannung, mit 170 mm Federweg.

Wir erinnern uns an die 200 mm grosse Trommelbremse hinten, die gar nicht mal so schlecht war, und die richtig üble 265er Einzelscheibe der Ur-G/S und nehmen dankbar die 310er Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenzangen der Neo-G/S zur Kenntnis. An deren Hinterrad kommt eine Scheibenbremse mit 265 mm Durchmesser zum Einsatz. Serienmäßig verfügt die R12G/S über ein teilintegrales Kurven-ABS.

Der bekannte, luft-/ölgekühlte Boxermotor mit 101 mm Bohrung, 73 mm Hub und 1170 ccm Hubraum leistet in der R12G/S 109 PS bei 7000/min und drückt bei 6500/min sein Drehmomentmaximum von 115 Nm. Da fragen wir uns, wie damals, mit 50 PS bei 6500/min und ebenso kärglichen 59 Nm bei 3500/min, ein sinnerfülltes Leben möglich war.

Die neuzeitliche G/S ist selbstverständlich mit Fahrmodi ausgestattet, deren drei an der Zahl, dazu eine Schräglagen-abhängige, abschaltbare Traktionskontrolle und eine Motor-Schleppmoment-Regelung.

In der Basisversion ist an der R12G/S eine Fußrastenanlage montiert, die primär für den Einsatz auf der Straße ausgelegt ist, durch ihr gezacktes Profil aber auch im Gelände besteht. Bestandteil der Sonderausstattung «Enduro Paket Pro» ist neben dem 18er Hinterrad eine Enduro-Fußrastenanlange, die durch die vergrößerte Auflagefläche der Fußrastenkörper in Kombination mit drei Zackenreihen optimalen Grip zum Endurofahren bietet. Für die 750 € Aufpreis des Enduro Pakets Pro erhält man weiter einen vergrösserten Motorschutz, Handprotektoren und eine Lenkererhöhung.

Die BMW R12G/S gibt es in Schwarz. In Weiss mit roter Sitzbank, der gleichen Farbgebung, in der im Herbst 1980 die ersten G/S ausgeliefert wurden, gibt es sie gegen Aufpreis, ebenso die sandfarbene Variante. Der Basispreis von 16.990 € (Schweiz Fr. 17.390.-) lässt sich im Konfigurator weiter anheben.