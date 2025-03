Ducati Panigale V4 Tricolore Italia: Alle weg

In den Farben des Doppelsiegs vom 2. Juni 2024 in Mugello: Ducati Panigale V4 Tricolore Italia

Die limitierte Serie von der limitierten Serie: basierend auf der auf 1000 Stück limitierten Panigale V4 Tricolore legt Ducati 163 Stück der Tricolore Italia auf. Sie sind alle schon vergeben.

In Italien dürfen sie noch uneingeschränkt stolz sein auf ihr Land und ihre Erfolge gebührend zelebrieren. Am 2. Juni 2024 gewann Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia in Mugello den Grand Prix von Italien vor seinem Teamkollegen Enio Bastianini. Da dieses Rennen am italienischen Nationalfeiertag stattfand, trat das Ducati-Werksteam auf Motorrädern in einer speziellen, blauen Lackierung an. Dieses hellblau, italienisch Azzurro, ist in zahlreichen Sportarten die Farbe der italienischen Nationalmannschaften.

Nun legt Ducati eine limitierte Serie von 163 Stück der Panigale V4 in dieser Farbgebung auf. Es handelt sich bei dieser Ducati Panigale V4 Tricolore Italia nicht einfach um eine umlackierte Panigale V4. Ausgangsbasis ist die auf 1000 Stück limitierte Panigale V4 Tricolore, die Ende 2024 vorgestellt wurde.

Diese Sonderserie der Panigale V4, asymmetrisch lackiert in den Farben der italienischen Flagge – Rot/Weiss/Grün – ist aufgewertet mit Karbonfelgen, Trockenkupplung und einer Racing-Bremsanlage mit 338,5 mm großen Bremsscheiben vorne. Einziger Unterschied der Tricolore Italia und erstmals an einem Serienmotorrad verbaut sind die Brembo GP4 Sport Production Bremszangen vorne.

Angemessen zelebriert wurde die Präsentation dieser Sonderserie im italienischen Ministerium für Unternehmen und «Made in Italy» im Palazzo Piacentini in Rom. Ducati-CEO Claudio Domenicali stellte das exklusive Motorrad vor, anwesend waren Adolfo Urso, der Minister für Unternehmen und Made in Italy, und Andrea Abodi, Minister für Sport und Jugend.

Bevor sie nun nachsehen, ob auf ihren Bankkonten noch irgendwo 85.000 € rumliegen, die sinnvoll investiert werden sollen, müssen wir vermelden, dass alle 163 Stück der Tricolore Italia schon zugeteilt sind. Und auch die Tricolore (Preis: 54.500 €) kann nicht mehr geordert werden.