Mehr als fünf Mio. Motorräder in Deutschland

Tendenz nach oben: Motorradbestand in Deutschland

Zum Stichtag 1. Januar 2025 stieg erstmals der Motorradbestand in Deutschland über die Marke von fünf Millionen. Pro Kopf vliem mehr Motorräder gibt es jedoch in der Schweiz.

Exakt waren, so das Kraftfahrt Bundesmat, am 1. Januar 2025 in Deutschland 5.059.248 Motorräder zum Strassenverkehr zugelassen. Zum Vergleich: Personenwagen waren es zum gleichen Stichtag deren 49.339.116. Bei einer Bevölkerung von 83,6 Mio sind das rund 60 Motorräder pro 1000 Einwohner.

Noch ein Vergleich: In der Schweiz lebten Ende 2024 9.027.859 Menschen, der Motorradbestand belief sich auf 810.400 Stück. Das ergibt pro 1000 Einwohner fast 90 Motorräder.

Und in Österreich? Bei einer Bevölkerung von 9.198.214 Personen waren 655.200 Motorräder immatrikuliert, rund 71 pro 1000 Einwohner.