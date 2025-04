Lotus veredelt Produktpalette zum neuen Modelljahr

Lotus hat die Produktpalette des Eletre Hyper-SUV und des Emeya Hyper-GT zum neuen Modelljahr überarbeitet. Die beiden Elektrofahrzeuge überzeugen weiterhin mit atemberaubenden Fahreigenschaften.

Passend zum Start des neuen Modelljahres hat Lotus die Produktpalette des Eletre Hyper-SUV und des Emeya Hyper-GT überarbeitet. Kunden können jetzt zwischen klar definierten Ausstattungslinien wählen und ihr Fahrzeug noch besser individuell konfigurieren. Wichtigste Neuerung sind die Modellbezeichnungen „600“ und „900“, die auf die elektrisierende Performance des Eletre und Emeya anspielen. Gleichzeitig feiern mit GT und GT SE zwei legendäre Ausstattungslinien ihr Comeback als Hommage an eine glorreiche Vergangenheit.

Ab sofort bietet Lotus den Eletre Hyper-SUV und den Emeya Hyper-GT als „600“- oder „900“-Modell an – inspiriert von den jeweiligen Leistungsvarianten. Kunden können zwischen beliebten vorkonfigurierten Ausstattungslinien wählen und so ihren persönlichen Stil unterstreichen, ob betont sportlich, luxuriös oder High-Tech-orientiert.

Vor Kurzem hat Lotus bereits mit dem Emira Turbo SE eine legendäre Ausstattungslinie in der Emira Sportwagen-Reihe wiederbelebt. Jetzt folgt die neue Eletre- und Emeya-Produktpalette, die die ikonischen Bezeichnungen „GT“ und „GT SE“ modern interpretiert.

Der Lotus Eletre ist ab sofort in folgenden sechs Varianten erhältlich: Eletre 600, 600 GT, 600 GT SE und 600 SPORT SE, sowie 900 SPORT und 900 SPORT CARBON als absolutes Topmodell. Nach demselben Prinzip ist die Lotus Emeya-Reihe benannt, wobei der Emeya 600 nicht in Europa erhältlich ist. Zusätzlich zu den vordefinierten Ausstattungslinien können Kunden ihr Fahrzeug individuell an ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Dafür stehen verschiedene Pakete, Optionen und Farben zur Wahl. So ist der Eletre jetzt auch in den neuen Farbtönen Zenith White und Akoya White bestellbar. Im Innenraum können Kunden zusätzlich die Designs Quartz und Jasper mit Sitzen im innovativen LOTUSWEAR Performance-Material wählen.

Was sich im neuen Modelljahr nicht geändert hat? In puncto Leistung bleiben der Lotus Eletre und Emeya unangefochtene Spitzenreiter in ihrem Segment. Als 600er verfügen beide serienmässig über einen 450 kW (612 PS) starken, vollelektrischen Doppelmotor-Antriebsstrang mit Allradantrieb – eine Kombination, die atemberaubende Performance garantiert. So sprintet der Emeya in nur 4,15 Sekunden von Null auf 100 km/h (Eletre: 4,5 Sekunden) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h (Eletre: 256 km/h).

Dass es sogar noch schneller geht, zeigen der neue Eletre 900 und Emeya 900. Beide bieten mit ihrem 675 kW (918 PS) starken Doppelmotor-Antriebsstrang eine Performance der Superlative. Der Emeya 900 beschleunigt in nur 2,78 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Eletre 900: 2,95 Sekunden) und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 256 km/h (Eletre 900: 265 km/h).

Nicht weniger beeindrucken die beiden Modelle mit ihrer Reichweite und Ladeleistung. Der Eletre und Emeya zählen zu den Top-Performern in ihrem Segment und eignen sich perfekt für lange Fahrten. Bis zu 610 km schafft der Emeya (WLTP), bevor er wieder an die Ladesäule muss. In nur 14 Minuten lädt er von 10 auf 80 Prozent, wenn er unter optimalen Bedingungen mit einem 400-kW-Schnelllader geladen wird. Dank der 800-V-Batterietechnologie mit Advanced Lotus Hyper Charging gehört der Emeya zu den am schnellsten ladenden E-Fahrzeugen der Welt. Der Eletre hat eine Reichweite von bis zu 600 km und lädt in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent an einem 350-kW-Schnellader.

Der Lotus Eletre und der Emeya 600 und 900 sind ab sofort bestellbar und im Sommer bei Lotus-Händlern erhältlich. Die neu definierten Ausstattungslinien ermöglichen eine attraktive Preisgestaltung: Der Eletre startet ab 93‘990 CHF (99.990 €), der Emeya 600 GT ab 101‘490 CHF (107.990€).