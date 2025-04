Bimota KB998 Rimini: Erstserie ohne Strassenzulassung 01.04.2025 - 19:09 Von Rolf Lüthi

© Bimota Bimota KB998 Rimini: Auslieferung der Erstserie ab 9. April - ohne EU-Strassenzulassung © Bimota Fertigung im Manufaktur-Massstab: Ein Techniker fertigt jeweils ein Motorrad allein

Bimota kündigt den Verkaufstart in Europa der KB998 Rimini auf den 9. April an – und schiebt nach, dass dieses Motorrad zum Stückpreis von 49.900 € in Europa keine Strassenzulassung hat.