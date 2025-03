Petition gegen Motorradverbot auf der Nordschleife

Keine Touristenfahrten mehr: 2025 besteht nur an vier Trainingstagen die Möglichkeit, mit dem Motorrad die Nordschleife zu befahren

Motorradfahrer Ralf Bollinger hat eine Petition unhd eine Spendenaktion lanciert gegen das Verbot von Motorrädern an den Touristenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife.

Kurz vor Beginn der Saison 2025 wurde bekannt, dass Motorradfahrer die legendäre Nürburgring Nordschleife nurmehr im Rahmen von vier geführten Trainings befahren können. Die Touristenfahrten bleiben Autos vorbehalten.

Bei den so genannten Touristenfahrten auf der Nürburgring Nordschleife befahren strassenzugelassene Autos und Motorräder gemeinsam die auch «Grüne Hölle» genannte Strecke. Das ist wegen der unterschiedlichen Fahrdynamik und Linienwahl nicht immer ganz ungefährlich, doch soll es gemäss Bollinger auch weiterhin jedem Motorradfahrer überlassen sein, ob er an Touristenfahrten teilnehmen will oder auch nicht.

Mit der Petition wird der im Reglement der Nordschleife verankerte diskriminierungsfreie Zugang zu den Touristenfahrten auf der Nordschleife eingefordert, wie er bei der Privatisierung des Nürburgrings vereinbart wurde. Bei Veröffentlichung dieses Artikels waren 3830 Unterschriften gesammelt.

Parallel dazu hat Bolliger (56), der als Unternehmensberater arbeitet und seit 30 Jahren an Touristenfahrten auf der Nordschleife fährt, eine Spendenaktion initiiert. 10.000 € sollen gesammelt werden, um mit Hilfe einer Anwaltkanzlei ein Kurzgutachten zu erstellen. Mit diesem Gutachten könnte man die Betreiber des Nürburgrings einklagen, um den Zugang zu Touristenfahrten für Motorradfahrer durchzusetzen.