Gaétan Stella: Der Überraschungsmann von Herxheim

Nur als zweiter Nachrücker ist Gaétan Stella ins Feld des Langbahn-GP 2023 gekommen. Beim WM-Auftakt in Herxheim verblüffte der Franzose mit seinem Speed und brauste bis ins Finale.

In den vergangenen sechs Jahren stellte Frankreich gleich dreimal den Weltmeister. Doch da Mathieu Trésarrieu und Dimitri Bergé auf diese WM-Saison verzichten, wäre Frankreich ohne Nachrücker Gaétan Stella ohne Teilnehmer. Durch den Verzicht von Mathieu Trésarrieu rutschte zunächst Max Dilger von der Nachrückerliste ins WM-Feld; und als sich der Brite James Shanes abmeldete, war auch Stella fest im Line-up.

© FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 © FIM/Jesper Veldhuizen Langbahn-GP Herxheim 2023 Zurück Weiter

«Letzten Winter war ich ein wenig überrascht, zweiter Nachrücker zu sein. Also mussten wir bereit sein, die ganze Saison zu absolvieren», erzählte Stella SPEEDWEEK.com, der beim WM-Auftakt in Herxheim bis ins Finale raste. «Es war unglaublich! Es war mein erstes Mal in Herxheim und es war eine große Freude, dort zu fahren. Die Bahn war gut und hat richtig Spaß gemacht. Zu Beginn der Saison war das Rennen recht entspannt, nach anderthalb Jahren wollte ich Spaß beim Fahren haben und erwartete nie ein Ergebnis wie dieses. Wir haben aber auch viel Arbeit dafür investiert und meine Mechaniker waren während des Rennens perfekt.»

Für Stella, der seit seinem achten Lebensjahr Motorrad fährt und nach einer schweren Knieverletzung, bei der er sich so ziemlich alle Knochen, Sehnen und Bänder verletzt hatte, nach anderthalbjähriger Pause zurückkam, schaffte es als Sieger des Last-Chance-Heats ins Finale und fuhr dann auf den vierten Gesamtrang. Somit geht Stella als Gesamtvierter in den nächsten Grand Prix, der Mitte Juni in Polen auf einer Speedwaybahn ausgetragen wird.

«Ich weiß, dass ich auf der Langbahn besser bin, aber ich mag auch Speedway sehr, sodass ich sehr gespannt darauf bin, dort zu fahren. Ostrowo wird eine neue Strecke für mich sein, aber ich hoffe, dass es auch ein gutes Meeting wird», blickt Stella voraus. «Ich möchte auf jeden Fall irgendwann an der Spitze der Meisterschaft stehen. In dieser Saison ziehe ich es vor, langsam zurückzukommen und ein Rennen nach dem anderen und ohne Druck zu absolvieren.»

Ergebnisse Langbahn-GP Herxheim/D:

1. Josef Franc (CZ), 21 WM-Punkte/18 Vorlaufpunkte

2. Zach Wajtknecht (GB), 19/13

3. Lukas Fienhage (D), 17/12

4. Gaetan Stella (F), 15/13

5. Martin Smolinski (D), 13/16

6. Romano Hummel (NL), 11/10

7. Chris Harris (GB), 10/12

8. Jacob Bukhave (DK), 9/10

9. Stephan Katt (D), 8/9

10. Theo Pijper (NL), 7/8

11. Daniel Spiller (D), 5/8

12. Max Dilger (D), 4/6

13. Mika Meijer (NL), 3/5

14. Kenneth Kruse Hansen (DK), 2/4

15. Hynek Stichauer (CZ), 1/3

16. Jörg Tebbe (D), 0/1