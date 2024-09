Die Langbahn-WM 2024 war fest in deutscher Hand

Die Saison 2024 war aus deutscher Sicht sehr erfolgreich, denn bei allen fünf Finalrennen zur Langbahn-Weltmeisterschaft siegte Martin Smolinski oder Lukas Fienhage.

Deutschland stellt mit Martin Smolinski und Lukas Fienhage den Champion und Vizeweltmeister 2024 auf der Langbahn und holte zudem bei der Team-WM mit einer beeindruckenden Dominanz den Titel. Lediglich in der U23-WM und der Grasbahn-EM konnten die Engländer Jack Mulford und Chris Harris internationale Lorbeeren einfahren.

In allen fünf Langbahn-Finals standen Smolinski und Fienhage auf dem Siegerpodest und teilten sich zudem sämtliche Siege. Während Smoli in Herxheim, Scheeßel und Vechta triumphierte, konnte Fienhage in Marmande und Roden Platz 1 einfahren und damit die Weltmeisterschaft bis zum letzten Lauf der Saison offenhalten.

Während sich Smolinski auf die Einzel-Weltmeisterschaft auf der Langbahn konzentrierte, startete Fienhage auch in der Grasbahn-EM und fuhr für Deutschland in der Team-WM. In Tayac war Fienhage mit 17 Punkten der Zweitbeste nach den Vorläufen und landete im Finale, in dem nur der Einlauf zählte, auf dem dritten Rang. Zu Bronze in der EM und der Silbermedaille in der Einzel-WM fuhr Fienhage mit Erik Riss und Max Dilger in Morizes im Nations zu Gold. In den Vorläufen landeten Fienhage und Riss immer auf den ersten beiden Plätzen, erst im Finale konnte sich der Franzose Dimitri Bergé vor die Deutschen setzen.

Nach Abschluss der Langbahn-WM steht fest, dass neben Erik Riss und Daniel Spiller auch Stephan Katt einen Platz im Feld haben wird, zusammen mit Smolinski und Fienhage werden also fünf Deutsche dabei sein. Die Langbahn wird wieder zur deutschen Vorzeigedisziplin, auch wenn vor allen die Briten mit Zach Wajtknecht und Chris Harris zwei Spitzenpiloten in ihren Reihen haben, die mit den deutschen Top-Fahrern mithalten können.

Endstand Langbahn-WM 2024:

1. Martin Smolinski (D), 97 Punkte

2. Lukas Fienhage (D), 93

3. Zach Wajtknecht (GB), 87

4. Chris Harris (GB), 83

5. Andrew Appleton (GB), 39

6. Kenneth Kruse Hansen (DK), 39

------------------------------------------------

7. Mika Meijer (NL), 38

8. Hynek Stichauer (CZ), 32

9. Romano Hummel (NL), 29

10. Jacob Bukhave (DK), 25

11. Dave Meijerink (NL), 24

12. Mathias Tresarrieu (F), 23

13. Jordan Dubernard (F), 23

14. Henri Ahlbom (FIN), 19

15. Tero Aarnio (FIN), 16

16. Stephan Katt (D), 13

17. Erik Riss (D), 13

18. Steven Goret (F), 9

19. Max Dilger (D), 8

20. Michael Härtel (D), 8

21. Henry van der Steen (NL), 5

22. Nigel Hummel (NL), 1

23. Mario Niedermaier (D), 1

24. Timo Wachs (D), 0

25. Fabian Wachs (D), 0

26. Daniel Spiller (D), 0