Jordi Torres muss wieder mit MotoE vorliebnehmen

Der zweifache MotoE-Gesamtsieger Jordi Torres machte sich Hoffnungen auf eine Moto2-Rückkehr, wird für Pons Racing 2022 aber weiterhin nur den MotoE-Weltcup bestreiten.

Nach zwei Titelgewinnen im MotoE-Weltcup 2020 und 2021 hoffte Jordi Torres auf eine Rückkehr in die Moto2-Weltmeisterschaft, in der er bisher einen WM-Lauf gewonnen hat – 2013 auf dem Sachsenring auf einer Suter im Aspar-Team. In derselben Saison schloss er die Moto2-WM mit insgesamt drei Podestplätzen auf dem zehnten Gesamtrang ab.

Doch der 34-jährige Spanier zählt nicht mehr zu Zielgruppe der Teambesitzer in einer Zeit, in der die Weltmeister und Titelanwärter immer jünger werden. Aktuell liegt der 20-jährige Rookie Raúl Fernández in der Tabelle nur 9 Punkte hinter Leader Remy Gardner.

Torres musste zur Kenntnis nehmen, dass sich sein MotoE-Team von Sito Pons für 2022 in der Moto2-WM für nächstes Jahr mit dem Fahrerduo Aron Canet und Jorge Navarro verstärkt hat und auf ihn keine Rücksicht genommen wurde.



Deshalb wird er für das Pons-Team 2022 zum dritten Mal in der Elektro-Rennserie auf Titeljagd gehen.

Torres hat zweimal die Spanische Moto2-Meisterschaft gewonnen und von 2015 bis 2019 die Superbike-WM bestritten. 2015 fuhr er auf Aprilia auf Anhieb einen Laufsieg ein und beendete das Jahr als WM-Fünfter. Es sollte seine beste Saison in der seriennahen Weltmeisterschaft bleiben, nach dem werkseitigen Rückzug von Aprilia gelang Torres auf BMW, MV Agusta und Kawasaki in den folgenden vier Jahren kein Podestplatz mehr.



Den Superbikes bleibt Torres weiter treu: Er wird wie in dieser Saison auch 2022 an der Spanischen Superbike-Meisterschaft ESBK teilnehmen.

Übrigens: Als Ersatz von Tito Rabat bestritt Torres am Ende der Saison 2018 auch fünf MotoGP-Rennen auf Ducati, nur beim verregneten Saisonfinale in Valencia holte er als 15. einen Punkt.

Das Moto2-Startfeld 2022

Red Bull KTM Ajo

Augusto Fernandez, Pedro Acosta (Kalex)



Liqui Moly Intact GP

Marcel Schrötter, Jeremy Alcoba (Kalex)



Pertamina Mandalika SAG

Bo Bendsneyder, Gabriel Rodrigo (Kalex)



Team Gresini Moto2

Filip Salac, Alessandro Zaccone (Kalex)



MV Agusta Forward Racing

Marcos Ramirez, Lorenzo Baldassarri? Simone Corsi? (MV)



NTS RW Racing GP

Barry Baltus, Hafizh Syahrin? (NTS)



Flexbox Pons HP 40:

Aron Canet, Jorge Navarro (Kalex)



Italtrans Racing Team

Joe Roberts, Lorenzo Dalla Porta (Kalex)



Speed Up Racing

Romano Fenati, Fermin Aldeguer (Boscoscuro)



Aramco VR46 Team

Stefan Manzi? Niccolò Antonelli? Celestino Vietti (Kalex)



GASGAS Factory Aspar Team:

Jake Dixon, Albert Arenas (Kalex)



American Racing

Cameron Beaubier, Sean Kelly (Kalex)



Idemitsu Honda Team Asia

Somkiat Chantra, Ai Ogura (Kalex)



Elf Marc VDS Racing

Sam Lowes, Tony Arbolino (Kalex)



Yamaha VR46 Master Camp Team

Manuel González, ??? (Kalex)