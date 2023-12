Randy Krummenacher: Endurance mit Honda statt MotoE

Der 33-jöhrige Randy Krummenacher, Supersport-Weltmeister 2019, kehrt der MotoE-WM den Rücken und bestreitet 2024 die Endurance-WM auf Honda.

Der Schweizer Randy Krummenacher hielt in seiner ersten MotoE-Saison 2023 im Dynavolt Intact-Team das Interessse der deutsprachigen GP-Fans an der Elektro-Rennserie hoch, die erstmals mit Ducati-Motorrädern ausgetragen wurde und nach vier Weltcup-Jahren erstmals WM-Status genoss. Der in Italien am Lago di Trasimeno lebende Zürcher Oberländer gewann das erste Rennen am Samstag in Silverstone und beendete die Weltmeisterschaft als Gesamtfünfter. Trotzdem entschied er sich, kein zweites Jahr in der MotoE-WM zu verbringen.

«Ein schönes Jahr voller Taten und Erfolge geht langsam zu Ende», fasste Randy Krummenacher zusammen. «Zum Abschluss der Saison bestritt ich beim Bol d‘Or das 24-Stunden-Rennen für das Tati Team Beringer auf einer Kawasaki ZX10. Diese französische Crew hat mit viel Erfahrung für ein geniales Erlebnis gesorgt. Wir lagen nach 19 Stunden auf Rang 4, doch leider hat uns dann der Motor im Stich gelassen. Doch das war pures Racing, das mir so gefallen hat, dass ich mich entschieden habe, mich 2024 voll und ganz dem Endurance-Sport zu widmen.»

Randy Krummenacher wollte Anfang Dezember noch nicht ausplaudern, bei welchem Team er in der kommenden die Endurance-WM bestreiten wird. Denn der Vertrag war noch nicht unterschrieben. Jetzt verrät er: «Ich werde weiter zusammen mit dem Team Tati fahren, aber wir werden die neue Honda CBR RR-R einsetzen.»

«Nebst den vielen WEC-Testfahrten, die schon Ende Januar beginnen, werde ich weiter Entwicklungsfahrer für die Reifenfirma Mitas sein. Dazu zu versuche ich mit meiner Frau Serena, unsere Racingschule 'Twentyone' in Italien weiter auszubauen.»

Randy weiter: «Die Saison 2024 kann nicht früh genug kommen.

Ich freue mich sehr darauf.»

Randy Krummenacher lädt seine treuen Fans für Samstag, 20. Januar, bei der Speedbox GmbH an der Tägerstrasse 90 in CH-5430 Wettingen zum traditionellen Fanclub-Treffen ein.

Ab 17.30 Uhr beginnt der Apero, später gibt's frisch vortreffliche Pizzas von Adriano Miglio von der Pizzeria Giallo in Egg bei Zürich. Weiter geht's mit Musik und dem jährlichen Interview mit Rückblick auf die Saison 2023 und Ausblick auf 2024 zusammen.

Krummi bitte um eine baldige Anmeldung unter Tel. Nr. + 41-076-3433434 oder per Email: info@randykrummenacher.ch