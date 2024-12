GP-Urgestein Cecchini expandiert in die MotoE-WM

Trotz zuletzt wenig erfolgreichem Moto3-Engagement wird das Snipers-Team von Mirko Cecchini 2025 zusätzlich in der MotoE-WM antreten. Die Italiener übernehmen die Plätze von Tech3 – mit Siegfahrer Nicoals Spinelli.

Es ist gut 20 Jahre her, da wurde in der Teamzentrale von Cecchini Racing in der Nähe von Pesaro eifrig gefeiert. So lange ist es her, dass die Mannschaft um Mirko Cecchini den letzten Titel in der Motorrad-WM unter Dach und Fach gebracht hatte. Am Lenker der 125er-GP-Honda in schwarz-gelber Lackierung war damals kein Geringerer als Andrea Dovizioso.

Zuletzt war die Stimmung in der Einheit aus Italien, das unter der Leitung von Cecchini als Snipers Team zu den Dauerstartern der kleinsten Hubraumklasse zählt, gedämpft. Von einem WM-Titel war man 2024 genauso weit entfernt wie von Podestplätzen in der Moto3-WM. Mit Matteo Bertelle (16.) und David Almansa (22.) beendete man auch die Team-WM als treuer Honda-Kunde nur auf einem trostlosen elften Rang.

Für 2025 sucht Teaminhaber Cecchini sein Heil in der Flucht in der Vorne. Mit gleich zwei neuen Piloten soll der Erfolg in der Moto3 zurückkehren. Zunächst holte man Riccardo Rossi von CIP-KTM ins Snipers-Lager, dann wurde mit Nicola Carraro ein weiterer junger Pilot aus Italien unter Vertag genommen.

Gleichzeitig entschied sich das sehr erfahrene Team für einen Einstieg in die MotoE-Weltmeisterschaft. Während Cecchini sich stets aufgeschlossen für einen Wechsel in das jüngste Format der Motorrad-WM zeigte, war Tech3-Boss Hervè Poncharal wenig überzeugt von einem weiteren Engagement – denn die Franzosen sind zudem in einem enorm herausfordernden Projekt mit KTM in der Königsklasse sowie in der Moto3-WM aktiv.

Auf Ebene der Teamvereinigung IRTA fand man schnell eine Einigung. 2025 übernimmt Mirco Cecchini die beiden Startplätze der Franzosen – Tech3 zieht sich zurück, Snipers steigt ein. Die Italiener gingen in die Vollen und schafften es auch, den Spitzenpiloten bei Tech3, Nicolas Spinelli, an Bord zu halten.

Spinelli hatte 2024 gleich den Auftakt in Portmiao gewonnen. Mit fünf Podestplätzen zählt der Italiener auf der einen Seite zu den großen Lichtblicken der Serie – auf der anderen begrub er seine Titelchancen mit fünf Stürzen übereifrig im Kies. Dennoch geht das neue Team in der Serie mit einem der schnellsten Fahrer in die Saison 2025.

Weit weniger beschrieben ist die Visitenkarte des zweiten Fahrers in dem neuen Team der MotoE-Weltmeisterschaft. Tibor Varga steigt als erster Ungar auf die Rennmaschine aus Bologna mit elektrischem Antrieb. Varga holte Rennsiege im Northern Talent Cup. 2024 war der in Spanien lebende Racer in der spanischen Stock-600-Meisterschaft auf einer Yamaha R6 erfolgreich unterwegs.

An der Seite von Spinelli geht es für den 17-Jährigen bei sieben Events im Rahmen der MotoGP in insgesamt 14 Rennen auf der 150 PS starken MotoE-Ducati V21L. Das elektrifizierte Snipers-Team wird nach einem Test in Barcelona den Rennbetrieb im Rahmen des Frankreich-GP in Le Mans am 10. Mai aufnehmen.

Vorläufiger MotoE-Kalender 2025:

Frankreich, Le Mans: 10. Mai

Niederlande, Assen: 28. Juni

Österreich, Spielberg: 16. August

Ungarn, Balaton: 23. August

Spanien, Barcelona: 6. September

Italien, Misano: 13. September

Portugal, Portimao: 8. November

Vorsaison-Tests 2025:

Spanien, Barcelona: 11. bis 13. April

Frankreich, Le Mans: 8. Mai