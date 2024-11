MotoE: So sieht der Kalender für 2025 aus

Der Motorrad-Weltverband FIM veröffentlichte am 21. November den vorläufigen Kalender für die MotoE-Weltmeisterschaft 2025. Im Rahmen der MotoGP-WM werden 14 Rennen gefahren.

Die elektrische Klasse in der Motorrad-Weltmeisterschaft wird von Mai bis November 2025 14 Rennen bestreiten. Der Auftakt erfolgt am 10. Mai in Le Mans, bevor es Ende Juni zum Klassiker nach Assen und Mitte August auf den Red Bull Ring nach Österreich geht. Der vierte Event der Serie wird eine Woche später in Ungarn, im Balaton Park stattfinden. Der Circuit de Barcelona-Catalunya und der Misano World Circuit Marco Simoncelli folgen als nächste Austragungsorte im September. Das Finale der MotoE-WM findet am 8. November in Portugal auf dem Autodromo Internacional do Algarve statt.

«Die Austragungsorte des Kalenders 2025 wurden alle mit dem Fokus auf den maximalen Anteil an erneuerbarer Energie ausgewählt, den sie auf ihren Anlagen bereitstellen können, was perfekt zur Philosophie der MotoE passt: einen Beitrag zu unseren globalen Zielen zu leisten, um die Emissionen zu reduzieren und elektrische Innovationen voranzutreiben, wo immer es Sinn macht», hieß es in einem offiziellen Statement der FIM.

Die Rennen der MotoE werden jeweils am Samstag im Rahmen der MotoGP-Wochenenden gefahren. Weltmeister in der Saison 2024 wurde der Spanier Hector Garzo. Der Deutsche Lukas Tulovic wurde Elfter in der Gesamtwertung.

Seit 2023 hat die MotoE den Status einer Weltmeisterschaft und Ducati liefert die Einheitsmaschinen V21L.

Die technischen Kennzahlen der V21L:

• Maximale Leistung 110 kW (rund 150 PS)

• Maximales Drehmoment 140 Nm

• 275 km/h Topspeed

• 225 kg Gesamtgewicht (Gewichtsverteilung: 54% auf der Front, 46% auf dem Heck), 110 kg entfallen auf die Batterie

• 18 kWh Batteriekapazität, in 45 Minuten zu 80 Prozent geladen

Vorläufiger MotoE-Kalender 2025:

Frankreich, Le Mans: 10. Mai

Niederlande, Assen: 28. Juni

Österreich, Spielberg: 16. August

Ungarn, Balaton: 23. August

Spanien, Barcelona: 6. September

Italien, Misano: 13. September

Portugal, Portimao: 8. November

Vorsaison-Tests 2025:

Spanien, Barcelona: 11. bis 13. April

Frankreich, Le Mans: 8. Mai