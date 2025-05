Le Mans, Rennen 2: Viele Stürze bei Casadei-Sieg

Das zweite Rennen der MotoE 2025 in Le Mans wurde vom Italiener Mattia Casadei gewonnen. Drei Top-Piloten stürzten. Die Spanierin Maria Herrera verpasste knapp das Podium.

Das um 12:15 Uhr gestartete erste Rennen der MotoE 2025 wurde von einem schweren Unfall überschattet, bei dem der 28-jährige Eric Granado vom Motorrad eines Konkurrenten getroffen wurde. Mit einem gebrochenen Schienbein war der Brasilianer vier Stunden später im zweiten Lauf Zuschauer.

Von der Pole-Position startete erneut Alessandro Zaccone ins Rennen; Oscar Gutierrez und Andrea Mantovani komplettierten die erste Reihe. Das erste Rennen hatte der Spanier Gutierrez vor den Italienern Mantovani und Zaccone gewonnen.

Der Start verlief problemlos und weitere Katastrophen blieben in der ersten Runde aus. Aber schon zu Beginn der zweiten Runde stürzte Gutierrez in der Schikane und der machtlose Zaccone krachte in dessen Ducati. Beide Fahrer waren bei Bewusstsein und das Rennen konnte fortgesetzt werden.

An der Spitze machten fortan Mattia Casadei und Kevin Zannoni den Sieg unter sich aus. In den letzten zwei Runden hatte Casadei leichte Vorteile und kreuzte mit 0,8 sec Vorsprung auf seinen Landsmann als Sieger die Ziellinie.

Nachdem der sicher auf Platz 3 liegende Matteo Ferrari in Runde 4 gestürzt war, sicherte sich Haudegen Jordi Torres den letzten Podiumsplatz.

Ein feines Rennen fuhr Maria Herrera. Die einzige Frau im Teilnehmerfeld beeindruckte mit schnellen Rundenzeiten und als Vierte erreichte die Spanierin ihr bisher bestes MotoE-Ergebnis – auf den letzten Podiumsplatz fehlten der 28-Jährigen lediglich 0,4 sec.

So lief das Rennen:

Start: Gutierrez biegt vor Mantovani und Zannoni in die erste Kurve. Herrera auf Platz 10.



Runde 1: Gutierrez führt vor Mantovani.



Runde 2: Gutierrez stürzt in der Schikane, der folgende Zaccone kann nicht ausweichen und kracht in das Motorrad. Neuer Führender ist Zannoni vor Casadei und Ferrari.



Runde 3: Als die Piloten wieder die Sturzstelle passieren, sind alle Trümmer beseitigt. Zannoni, Casadei und Ferrari innerhalb 0,9 sec.



Runde 4: Casadei hat die Führung übernommen. Ferrari verabschiedet sich mit einem Sturz aus dem Rennen. Mantovani (6.) kämpft in der zweiten Gruppe mit Spinelli und Torres um Platz 3.



Runde 5: Casadei und Zannoni drei Sekunden vor der Kampfgruppe um Platz 3 – mittendrin Maria Herrera!



Runde 6: Herrera hat sich auf Platz 4 vorgearbeitet. Torres (3.) liegt 0,5 sec vor ihr.



Runde 7: Casadei hat sich etwas von Zannoni abgesetzt. Herrera kommt Torres nicht näher. Spinelli und Baldassarri kämpfen um Platz 5.



Letzte Runde: Casadei gewinnt vor Zannoni und Torres. Herrera Vierte.