Nach Horror-Crash: MotoE-Auftaktrennen über 4 Runden

Der extrem starke Auftritt der beiden schnellsten MotoE-Piloten, Oscar Gutierrez und Andrea Mantovani, wurde von einem Unfall in Runde 1 überschattet. Der Brasilianer Eric Granado wurde ins Medical Center eingeliefert.

Das erste Rennen der MotoE-Weltmeisterschaft 2025 wurde gleich zu Beginn von einem Rennunfall überschattet. Der erfahrene Brasilianer Eric Granado war in der Spitzengruppe am Ende der Gegengeraden vor Kurve 9 zu Boden gegangen. Das gleiche Malheur passierte dann dem Italiener Rafaele Fusco – mit dem Unglück, dass die schlitternde MotoE-Ducati Eric Granado traf. Das Rennen wurde noch in der ersten Runde abgebrochen, um den LCR-Piloten, der bei Bewusstsein war, zu versorgen. Fusco blieb glücklicherweise unversehrt.

Nach einer kurzen Pause sammelte sich das auf 17 Piloten geschrumpfte Feld zu einem noch kürzeren Sprintstart. Die mit 8 Runden bereits sehr kompakte Rundenzeit war nun auf lediglich 4 Runden geschrumpft.

Von Startplatz ging der Italiener und MotoE-Experte Alessandro Zaccone. Startplatz 2 von Granado blieb leer, der Spanier Oscar Gutierrez, der auch schon Moto2-Einsätze in dieser Saison gefahren hatte, fuhr von Platz 3 los.

Diesmal ging alles gut. Aus der ersten Runde kehrte Schnellstarter Gutierrez vor Andrea Mantovani und Pole-Setter Zacchone zurück. Einen guten Start erwischt Intact-GP-Neuzugang Lorenzo Baldassarri. Der MotoE-Rookie brachte sein Bike auf Platz 5 über die Linie. Nicht am Start – Weltmeister Hector Garzo. Der Teamkollege von «Balda» hatte sich im Training eine große Fleischwunde am rechten Arm zugezogen.

Einen sehr beeindruckenden Auftritt hatte Andrea Mantovani. Der Forward-Pilot mit der gewaltigen Hippie-Frisur biss sich von Startplatz 4 bis ans Hinterrad des führenden Spaniers. Mantovani kämpfte mit um den Sieg, musste sich an der Linie dann aber Mantovani um 0,436 s geschlagen geben. Zaccone holte beim Auftakt den letzten Platz auf dem Podium. Auf 4 und 5 folgten mit Zannone und Mattia Casadei zwei weitere MotoE-Routiniers.

Lorenzo Baldassarri holte bei seinem Debüt als Sechster ein solides Punktepaket für die deutsche Intact-Mannschaft. Sehr beachtlich schlug sich auch die einzige Frau im GP‑Fahrerlager. Maria Herrera, Teamkollegin von Mantovani, brachte die zweite mintfarbene Forward-Ducati auf Platz 8.

Das zweite Rennen der MotoE-WM findet bereits am Samstagabend statt, ohne Eric Granado, der aktuell weiter im Medical Center des Circuits behandelt wird.

Ergebnisse MotoE Le Mans, Rennen 1 (10. Mai):

1. Ergebnisse MotoE Le Mans, Rennen 1 (10. Mai):

2. Oscar Gutierrez (E), 4 Runden in 6:40,445 min

3. Andrea Mantovani (I), +0,436 sec

4. Alessandro Zaccone (I), +1,661

5. Kevin Zannoni (I), +2,288

6. Mattia Casadei (I), +2,848

7. Lorenzo Baldassarri (I), +2,992

8. Jordi Torres (E), +3,456

9. Maria Herrera (E), +5,201

10. Nicholas Spinelli (I), +6,996

11. Alessio Finello (I), +8,395

12. Jacopo Hosciuc (RO), +10,829

13. Tibor Erik Varga (H), +11,118

14. Luca Bernardi (RSM), +11,331

15. Tommaso Occhi (I), +12,188

16. Matteo Ferrari (I), 2 Runden zurück

17. Eric Granado (BR), nicht gestartet

– Hector Garzó (E), nicht gestartet

WM-Stand nach 1 von 14 Rennen:

1. Gutierrez, 25 Punkte. 2. Mantovani 20. 3. Zaccone 16. 4. Zannoni 13. 5. Casadei 11. 6. Baldassarri 10. 7. Torres 9. 8. Herrera 8. 9. Spinelli 7. 10. Finello 6. 11. Hosciuc 5. 12. Varga 4. 13. Bernardi 3. 14. Occhi 2.