MotoE 2025: LCR-Team wieder mit Granado und Casadei

Am 30. April stellte das LCR-E-Team von Lucio Cecchinello die Piloten und Bikes für die MotoE-Saison 2025 vor. Das italienische Team setzt erneut auf die Fahrerpaarung Mattia Casadei und Eric Granado.

Am 10. Mai startet die MotoE-WM in Le Mans in die neue Saison. Diese umfasst sieben Rennwochenenden und endet am 8. November in Portimao. Weitere Stationen werden Assen, Spielberg, Balaton, Barcelona und Misano sein.

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart stellte das LCR-Team am 30. April die Fahrerpaarung und die Motorräder für 2025 vor. Mattia Casadei und Eric Granado werden für die Truppe rund um Teamchef Lucio Cecchinello wieder um den WM-Titel kämpfen.

Der 25-jährige Casadei bestreitet mittlerweile seine siebente Saison in der MotoE und wurde 2023 Weltmeister. 2024 konnte er hinter Hector Garzo vom deutschen Intact-Team den Vize-Titel holen. «Wenn ich über meine Zukunft nachdenke, sehe ich eine Reise, auf der ich mich ständig weiterentwickle – als Sportler und als Mensch. Ich möchte weiterhin an meine Grenzen gehen, Rennen gewinnen und beweisen, dass harte Arbeit und Leidenschaft neue Türen öffnen können», meinte der Italiener philosophisch. «Mein Traum ist es, ein Fahrer zu werden, der nicht nur gewinnt, sondern auch andere dazu inspiriert, an die Kraft des Elektrorennsports zu glauben und dass sie nie aufzuhören, ihre Träume zu verfolgen, egal wie weit entfernt sie scheinen.»

Teamkollege Granado beendete die MotoE-Saison 2024 auf Rang 10. Der 28-jährige Brasilianer fährt seit 2019 in der elektrischen Meisterschaft und wurde 2022 Vize-Weltmeister. 2025 bestreitet er seine vierte Saison für das LCR-Team. «Ich sehe mich weiterhin um Meisterschaften kämpfen und als Teil der Gruppe, die den Motorsport in eine neue Ära führt», betonte Granado. «Mehr als für die Ergebnisse, möchte ich für meine Hingabe in Erinnerung bleiben – dafür, dass ich mit Herz fahre und dafür, dass ich zeige, dass die elektrische Revolution voller Möglichkeiten für Fahrer ist, die große Träume haben und noch härter arbeiten.»

Titelverteidiger Hector Garzo hatte beim Vorsaisontest Anfang April auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen heftigen Crash, wobei er sich ein schmerzhaftes Knochenödem des Trapezium-Knochens im linken Daumen zuzog. Der Saisonauftakt in Le Mans ist für den Spanier jedoch nicht in Gefahr, wie sein Intact-Team kürzlich nochmals bestätigte.